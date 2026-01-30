El polígono de 780.000 m² que quiere ser el paraíso de las empresas en la provincia de Valladolid: en busca de empleo

Plano de la ampliación y el acuerdo para relanzar el polígono entre instituciones

La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), en representación de la Junta de Castilla y León, y el Ayuntamiento de Medina del Campo han suscrito un convenio de gestión para el desarrollo del Polígono Escaparate, una actuación estratégica para el impulso industrial y económico del municipio.

El acuerdo establece las condiciones para el desarrollo de la gestión urbanística y la urbanización del área industrial del Polígono Escaparate, de acuerdo con las previsiones del Plan Regional de Ámbito Territorial de Industrialización de Medina del Campo.

Las actuaciones previstas incluyen la ejecución completa de las obras, la dirección de las mismas y la planificación integral del desarrollo.

Este convenio permitirá al municipio liberar una importante cantidad de suelo industrial, facilitando la implantación de empresas que requieran grandes superficies y favoreciendo la atracción de nuevas inversiones y la generación de empleo.

En conjunto, el desarrollo del Polígono Escaparate permitirá consolidar y ampliar el tejido productivo existente y generar una nueva oferta de suelo industrial que refuerce la capacidad del municipio para acoger nuevas iniciativas empresariales.

El ámbito contará con más de 780.000 metros cuadrados, destinados mayoritariamente a uso industrial, con una parte dedicada a uso terciario, además de espacios libres y equipamientos públicos, garantizando un crecimiento equilibrado, ordenado y sostenible del área industrial.

Esta actuación constituye uno de los ejes fundamentales del Programa Territorial de Fomento para Medina del Campo y su entorno, desarrollado conjuntamente con la Junta de Castilla y León, y reafirma el compromiso de ambas administraciones con el desarrollo económico, la competitividad empresarial y la consolidación de Medina del Campo como enclave estratégico industrial.