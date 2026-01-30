El pirómano de Valladolid suma ocho contenedores quemados más para llegar a los 19 calcinados

La Policía Nacional ha informado de que ha esclarecido, en las últimas horas, la quema de un total de ocho contenedores de papel en Valladolid.

Los agentes detenían en Valladolid, a un hombre acusado de la quema de un total de once contenedores de papel que se ubicaban en diferentes calles de la ciudad, en Arca Real, Embajadores, Botijas, Transición, Paseo Juan Carlos I y Caamaño.

La investigación, desarrollada por el Grupo I de la Comisaría de Valladolid-Delicias, permitió relacionar estos hechos con varios incendios de contenedores registrados en el barrio de La Rubia entre los meses de octubre y diciembre de 2025.

Todos ellos presentaban un patrón común: se producían en una franja horaria muy concreta, entre las 05:00 y las 06:00 horas, coincidiendo con los incendios ahora esclarecidos.

Tras constatar esta coincidencia, los agentes realizaron diversas gestiones para determinar si la autoría de los incendios ocurridos en La Rubia guardaba relación con los hechos investigados.

Entre los episodios registrados se incluyen tres incendios de manera casi simultánea el 26 de noviembre en Carretera Rueda, 1, y en los números 111 y 135 del Paseo Zorrilla; dos nuevos incendios el 1 de diciembre, uno en Carretera Rueda, 1, y otro en la calle Mota, esquina con Paseo Zorrilla; así como un incendio de contenedor en Carretera Rueda, 1, el 5 de diciembre.

A estos se suman el incendio de un contenedor en el número 131 del Paseo Zorrilla el 8 de diciembre y otro más en Carretera Rueda, 1, el día 19 del mismo mes.

En el caso del contenedor incendiado en Paseo Zorrilla, 131, las llamas alcanzaron la terraza de un restaurante próximo, ocasionando daños en su mobiliario. Todos los contenedores afectados son propiedad del Ayuntamiento de Valladolid.

El detenido actuaba siempre siguiendo el mismo procedimiento: se acercaba al contenedor, prendía fuego a unos papeles y los arrojaba al interior. En todas las ocasiones fue necesaria la intervención de los Bomberos, que lograron sofocar las llamas e impedir que vehículos estacionados en las inmediaciones resultaran dañados.