Parlamentarios nacionales del PP en Valladolid exigen la dimisión a Puente: “Más humanidad y empatía"

Preocupados. Así se han mostrado en la mañana de este viernes, 30 de enero, los parlamentarios nacionales del PP en Valladolid.

Están preocupados por “el estado del mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias en España” después del grave accidente de Adamuz y “las incidencias registradas en la línea de Alta Velocidad entre Valladolid y Madrid”.

José Ángel Alonso, senador por Valladolid, ha comenzado su intervención trasladando el pésame a las 45 familias que han perdido a un ser querido en el accidente de Adamuz, el apoyo a los heridos y el reconocimiento a los equipos de emergencia, sanitarios, fuerzas de seguridad y personal ferroviario que actuaron “con una profesionalidad ejemplar en las horas más duras”.

El senador ha señalado que, tras el duelo, “en democracia llega algo que es irrenunciable: la responsabilidad política”, y ha afirmado con rotundidad que lo ocurrido “no fue una fatalidad inevitable ni un suceso imprevisible, sino una negligencia ferroviaria con responsabilidades políticas. Por eso y por mentir reiteradamente en estos días, Puente debe dimitir”.

Alonso ha recordado que se aseguró públicamente que la vía estaba completamente renovada, cuando se ha conocido que en el punto del descarrilamiento una soldadura unía un carril de 1989 con otro de 2023, lo que, a su juicio, “no es un detalle técnico, sino el corazón del problema”. “Si quienes deben vigilar la seguridad creen que la infraestructura está totalmente renovada y no lo está, alguien ha fallado. Y ese fallo es de gestión y es político”, ha subrayado.

Asimismo, ha advertido de que “cuando el mantenimiento se resiente, la seguridad se resiente, y cuando la seguridad se resiente, llegan las tragedias”, recordando que durante meses maquinistas, usuarios y representantes públicos habían advertido de problemas en distintos tramos de la red ferroviaria, siendo ignorados por el Ministerio que dirige Óscar Puente.

José Ángel Alonso ha puesto el foco en los datos oficiales que reflejan un aumento de descarrilamientos e incidencias ferroviarias en los últimos años, al mismo tiempo que el mantenimiento por viajero descendía y la ejecución presupuestaria del Ministerio se situaba en torno al 55%, con niveles especialmente bajos en la ejecución de fondos europeos destinados a infraestructuras.

El senador ha trasladado esta reflexión a Valladolid, preguntándose si, más allá de los anuncios de nuevos proyectos y velocidades máximas, “están bien mantenidas las vías por las que ya circulamos cada día”. Alonso ha defendido que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón que se repite en distintos puntos del país.

Finalmente, ha planteado la pregunta que, a su juicio, resume la situación: “¿Por qué ADIF ha tenido que rebajar la velocidad del AVE Valladolid–Madrid a 60 km/h por una deformación en la vía, cuando se nos hablaba de trenes circulando a 350 km/h?”.

Cerco a Puente y preguntas parlamentarias

Por todo ello, el Diputado nacional Eduardo Carazo ha anunciado que han registrado en el Congreso y el Senado una batería de más de 40 preguntas para esclarecer lo sucedido.

Carazo ha explicado que, a través de estas iniciativas, se quiere conocer en primer lugar por qué se ha tomado la decisión de limitar la velocidad de la vía tras el accidente de Adamuz, unas limitaciones que siguen vigentes en la línea convencional y que se han dado en los últimos días en alta velocidad: “¿ha tenido que suceder esta tragedia para que se adopten estas decisiones? ¿Han estado jugando con la seguridad de los que usamos el tren?”, se ha preguntado el parlamentario.

En segundo lugar, piden conocer con exactitud qué cantidades se han destinado al mantenimiento ferroviario en la provincia de Valladolid en los años 2024 y 2025. Para Carazo, “Puente ha estado más preocupado de la imagen y de los titulares que del mantenimiento”.

Por último, los populares preguntan al Gobierno por el cumplimiento de las enmiendas que el PP consiguió incorporar a la ley de movilidad sostenible, que incluyen una auditoría del estado de las vías, un plan de atención a los viajeros cuando se producen situaciones de caos ferroviario frecuentes en los últimos meses o las indemnizaciones por retrasos superiores a media hora, y que el Gobierno se niega a cumplir contradiciendo la propia ley.

Asimismo, ha anunciado la participación de los parlamentarios en la comisión de investigación sobre el estado del sistema ferroviario y ha asegurado que continuarán realizando iniciativas parlamentarias para exigir “verdad, transparencia y un compromiso real con el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras”.

Por último, ha reclamado a Puente “más humanidad y empatía con las víctimas. Hay 46 fallecidos y 46 familias rotas, pero al señor Puente solo se le ocurre decir que ha dormido poco”.