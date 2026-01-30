El mejor restaurante tradicional de Castilla y León está en un pueblo de Valladolid: 50 años de historia y triunfa el lechazo

Ubicado en la localidad vallisoletana de Traspinedo, el Mesón Asador Carlos es uno de los grandes referentes del pincho de lechazo a la brasa de sarmiento y un emblema gastronómico en el lugar desde hace más de 50 años.

La Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía ha valorado su amplia trayectoria para nombrarlo como “mejor restaurante tradicional” de la Comunidad, en los XI Premios Castilla y León de Gastronomía.

Un establecimiento hostelero que fue fundado hace más de medio siglo por Carlos Puertas y que, a día de hoy, está gestionado por sus hijos, María, Alberto y Eduardo.

Un lugar que, como señalan desde la academia, representa la continuidad de un lugar que ha convertido su especialidad en motivo de peregrinación para comensales de toda España.

La casa ha sabido mantener intacta la esencia del asado al sarmiento, empleando incluso sarmientos de la vecina Vega Sicilia, y que, al mismo tiempo, evoluciona para consolidarse como un referente de la buena mesa.

Este 16 de febrero, en el Centro Cultural Provincial de Palencia, recibirá su merecido premio tras ser elegido por representantes del mundo cultura, con la gastronomía a la cabeza, de las instituciones y de distintas facetas de la sociedad empresarial castellano y leonesa

Se darán cita ese día para rendir homenaje a los premiados, aquellos profesionales cuya labor ha sido excelente el último año.

Desde 2020, la incorporación del jefe de cocina Chisco Martín Hinojal ha reforzado la propuesta en la parrilla de Alberto Puertas con platos tradicionales de temporada que acompañan al lechazo sin restarle protagonismo.

En sala, María y Eduardo Puertas lideran un equipo que combina profesionalidad y cercanía, claves de un éxito sostenido en el tiempo.

Un lugar perfecto para disfrutar del buen comer.