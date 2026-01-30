Llaman por un cuerpo flotando en el río Pisuerga en Valladolid y los servicios de emergencia se llevan una sorpresa

Imagen de archivo de los servicios de emergencia durante una búsqueda en el río Pisuerga. R. Valtero Ical

Efectivos de emergencia de la Policía Nacional, Policía Municipal, Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid y Sacyl se han movilizado rápidamente en la mañana de este viernes después de que la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibiera una llamada alertando de la presencia de un cuerpo humano flotando en medio del río Pisuerga.

Sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula cuando los primeros efectivos se han presentado en el lugar. La llamada se ha recibido a las 10:56 horas, en la que un testigo señalaba que había el cuerpo de una persona en medio del cauce del río entre la pasarela del Corte Inglés y el puente de Arturo Eyries.

Los servicios de emergencias de Sacyl incluso han llegado a movilizar una UVI móvil hasta la zona por si fuera necesario atender una víctima. Sin embargo, una nueva llamada de los efectivos ha desvelado el hallazgo.

No era el cuerpo de una persona, sino que resultaba ser un "maniquí". Finalmente, fuentes de la Policía Nacional han aclarado a este periódico que realmente se trataba de un mono de trabajo.

Tras ratificar que no se trataba de ninguna persona, afortunadamente, se ha procedido a sacar el mono de trabajo del agua y se han desmovilizado los medios que estaban actuando, así como los que todavía no habían llegado.