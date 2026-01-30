Así será el juicio por el asesinato de Sergio Delgado en Burgos: cinco jornadas, interrogatorios, y jurado popular

Esta semana escuchábamos a la familia de Sergio Delgado Castro en rueda de prensa. El testimonio de la misma era desgarrador. El corazón se nos encogía a todos tras un brutal suceso y un testimonio entre lágrimas.

Era el pasado 24 de febrero de 2024 cuando Sergio, de 32 años, recibía en una zona de copas de Burgos un puñetazo mortal tras decir que él “era de Pucela”.

La familia de Sergio se prepara para el juicio que arrancará este lunes, 2 de febrero, con Tribunal del Jurado por ese crimen de Las Llamas.

“Esperemos que la sentencia sea acorde a la magnitud de la violencia con la que acabó su vida”, argumentaban desde la familia.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años de cárcel para el agresor tras calificar los hechos de homicidio doloso. El abogado de la familia pide 20 años de prisión.

El juicio del crimen de Las Llamas, como han informado fuentes jurídicas, tendrá cinco jornadas en la Audiencia de Burgos.

Distribución

El lunes, 2 de febrero, desde las 9:30 horas, se va a llevar a cabo, a puerta cerrada, la selección de los miembros del Tribunal de Jurado.

Aproximadamente, a las 11:00 horas, comenzará el juicio con la lectura de los escritos, las alegaciones de las partes y la declaración de un total de 13 testigos.

El martes, 3 de febrero, a partir de las 10:15 horas, se llevará a cabo la declaración de 17 testigos. Entre ellos, agentes de la Policía Nacional y miembros de la Policía Local.

El miércoles, 4 de febrero, tendrá lugar, desde las 10:15 horas la declaración de ocho testigos y el jueves, 5 de febrero, desde la misma hora, declararán un total de cinco peritos.

El viernes, 6 de febrero, a las 10:15 horas, tendrá lugar el interrogatorio del acusado y se procederá a los informes de las partes.

Está por determinar la fecha de entrega del objeto del veredicto y la audiencia de las partes, aunque, como informan las mismas fuentes, esa lectura será en audiencia pública.