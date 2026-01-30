Tres detenidos, uno de ellos menor, por atacar con un machete a un joven de una banda rival en Valladolid

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor, por atacar con un machete a otro a las puertas de una discoteca de Valladolid. Llegaron a producir a la víctima un profundo corte en el brazo derecho con una fuerte hemorragia, pero la pronta llegada de las dotaciones policiales que practicaron un torniquete de emergencia impidió un resultado más trágico.

Según los investigadores, tanto víctima como agresores pertenecerían a grupos juveniles violentos. Los tres detenidos están acusados de un presunto homicidio en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de diciembre a las 07:00 horas, cuando la víctima fue abordada por un grupo de cinco personas.

La investigación aún permanece abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones. Dos de los arrestos tuvieron lugar el pasado 23 de enero, mientras que el tercero fue el lunes 26.

Tal y como han relatado en un comunicado fuentes de la Policía Nacional, los grupos juveniles violentos a los que pertenecerían víctima y agresores son de signo contrario, habiendo protagonizado en otras ocasiones algunos enfrentamientos.

La víctima fue rodeada por un grupo de personas, iniciando cuatro de ellos la agresión en la que uno de ellos portaba un machete de grandes dimensiones con el que produjo la grave lesión en el antebrazo derecho a su rival.

Tras ello, el joven que sufrió la agresión logró salir huyendo y paró a un coche que circulaba por la zona para solicitarle auxilio al conductor. Fue el hombre que conducía el turismo quien llamó al centro de operaciones del 112 de Castilla y León, que seguidamente dio traslado a la Policía Nacional y a los servicios de emergencias de Sacyl.

Fueron los agentes los que llegaron los primeros y practicaron un torniquete de emergencia en el brazo de la víctima, que fue posteriormente trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Río Hortega en donde la atendieron de urgencia.

Mientras tanto, los agresores habían abandonado la zona al percatarse de la llegada de las dotaciones policiales, que lograron recabar todos los datos de los posibles testigos y de los hechos que habían ocurrido.

Aglutinadas todas las diligencias, ésta se puso en conocimiento de la Brigada Provincial de Información de Valladolid y los investigadores se pusieron tras la pista de los implicados para identificarlos y proceder a su detención.

Finalmente, lograron determinar "sin ningún género de dudas" la identidad y participación en la agresión de cuatro jóvenes, siendo uno de ellos menor. Mientras que los dos primeros detenidos fueron puestos a disposición judicial y la autoridad decretó su libertad con cargos, el tercero fue internado en un centro de menores el 27 de enero tras ser llevado ante la autoridad judicial.