El Ayuntamiento de Valladolid firma un acuerdo con Microsoft y Founderz para formar en IA a sus 1.500 empleados

El Ayuntamiento de Valladolid ha dado un paso más en su proceso de modernización interna. Lo hace con un acuerdo firmado con Microsoft Ibérica y Founderz Emprendimiento para formar en Inteligencia Artificial a más de 1.500 empleados públicos.

Todo para que la IA deje de ser un concepto lejano y pase a formar parte del trabajo diario en la administración municipal.

Gracias a este convenio, toda la plantilla tendrá acceso a contenidos formativos diseñados para un uso práctico y responsable de la inteligencia artificial. Herramientas pensadas para ahorrar tiempo, simplificar procesos y mejorar la atención al ciudadano.

Desde el Consistorio insisten en que la transformación empieza por dentro. Formar a quienes sostienen el funcionamiento diario del Ayuntamiento es, aseguran, la mejor manera de ganar agilidad y ofrecer mejores servicios a los vallisoletanos.

El acuerdo llega en un momento clave. España lidera en Europa la adopción de la IA y, según el último Work Trend Index de Microsoft, casi nueve de cada diez directivos prevé incorporar agentes inteligentes en el corto plazo. El sector público no quiere quedarse atrás.

Microsoft subraya su compromiso con la capacitación digital como motor de cambio positivo. Founderz, por su parte, pone el acento en la utilidad real de la formación, pensada para cualquier perfil profesional, con independencia de su puesto.

La iniciativa se integra en el Plan formativo en competencias digitales del Ayuntamiento para 2026. Y abre la puerta a nuevas acciones conjuntas para seguir modernizando la administración local, paso a paso.