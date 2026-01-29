De verbena festiva a reyerta en un pueblo de Valladolid: cuatro jóvenes, de entre 23 y 26 años, heridos

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de dos personas por una agresión durante una verbena en la localidad vallisoletana de Bolaños, como han informado fuentes de la Benemérita.

Todo en unos hechos que han tenido lugar en la madrugada del pasado 6 de enero, durante la celebración de una verbena discomóvil en un local anexo a un bar de la localidad de Bolaños de Campos, en la provincia vallisoletana.

Fue entonces cuando un grupo formado por tres varones y una mujer, de edades comprendidas entre los 23 y 26 años, sufrieron agresiones por parte de varias personas del municipio.

Como consecuencia de la reyerta, tres de los jóvenes tuvieron que ser asistidos en el Centro de Salud de Villalpando (Zamora), mientras que el cuarto fue atendido en el Hospital Comarcal de Benavente, debido a las heridas y contusiones de diversa consideración.

Los perjudicados presentaron denuncia ese mismo día 6 de enero en el Puesto de la Guardia Civil de Medina de Rioseco, manifestando desconocer el motivo de la agresión sufrida.

Tras la investigación iniciada, la Guardia Civil logró esclarecer que, de las seis personas señaladas por los denunciantes como posibles agresores, dos varones, vecinos de Bolaños de Campos, participaron activamente en los hechos.

Por ello, la Guardia Civil ha procedido a investigarlos, como presuntos autores de un delito de lesiones.

Asimismo, se ha procedido a la identificación de otros cuatro varones, también residentes en Bolaños de Campos, como posibles participantes en la agresión.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina de Rioseco.