La gran Mónica Naranjo hace un repaso a 30 años de éxitos en Medina en agosto : entradas entre 42 y 67 €

El Ayuntamiento de Medina del Campo y Universo Music han anunciado el segundo concierto del ciclo “Dando la Mota” que se celebrará en el incomparable entorno del Castillo de la Mota (Medina del Campo, Valladolid).

La edición de 2026 contará con dos grandes citas musicales: Siloé actuará el 28 de agosto y Mónica Naranjo lo hará el 29 de agosto.

Mónica Naranjo llegará a Medina del Campo con su gira internacional Greatest Hits Concerts ‘26, un tour que repasa los momentos más destacados de su trayectoria artística, consolidada tras más de tres décadas de éxitos, innovación musical y una personalidad escénica inconfundible.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por las canciones que han marcado su carrera y la han convertido en una de las voces más potentes y singulares del panorama musical en español.

Con una puesta en escena cuidada, una producción de alto nivel y un repertorio que combina grandes clásicos con nuevas versiones creadas especialmente para esta gira, Mónica Naranjo promete una noche cargada de emoción, intensidad y conexión con el público.

El concierto de Mónica Naranjo del próximo 29 de agosto se perfila como uno de los grandes eventos musicales del verano en Castilla y León. Una cita imprescindible tanto para sus seguidores como para quienes deseen disfrutar de un espectáculo que celebra su música, su trayectoria y la vigencia artística de una intérprete que sigue marcando tendencia.

Entradas

Las entradas para el concierto de Mónica Naranjo estarán disponibles hoy a partir de las 12:00 horas, a través de las webs monicanaranjo.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 42 € para la zona General y de 67 € para la zona Front Stage, ambos más gastos de gestión.

Además, a partir de hoy se pondrá a la venta un abono especial para los conciertos de los días 28 y 29 de agosto, con los siguientes precios: 700 abonos para la zona General a 70 € y 100 abonos para la zona Front Stage a 105 €, ambos más gastos de gestión.