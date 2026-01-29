Cortan una calle tras una fuga de gas en Valladolid: “Ha sido muy escandaloso”

“Ha sido muy escandaloso. Era un contador que fugaba en la calle y que ha provocado una fuga de gas en San Blas”, han informado los Bomberos de Valladolid en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso, como ha añadido el Servicio de Emergencias 112, se ha producido a las 7:58 horas de esta mañana de jueves en la ciudad del Pisuerga y se ha dado aviso tanto a los Bomberos de Valladolid como a la Policía Municipal.

Una vez en el lugar, los profesionales del fuego, procedentes del parque central con tres dotaciones, una de mando, una escala y una bomba, han solucionado el problema y no ha habido que lamentar heridos en un incidente que se ha producido en la calle.

La Policía Municipal de Valladolid ha añadido, en declaraciones también a este medio, que han tenido que cortar la vía ante los diferentes trabajos para solucionar la incidencia.