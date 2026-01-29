Agrovid y SIEB cierran la edición de 2026 tras el paso de miles de profesionales de la viticultura y la vinicultura

La consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, María González Corral, y del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, entre otras autoridades, en la inauguración de las ferias Agrovid y SIEB Miriam Chacón Ical

La Feria de Valladolid clausura este jueves la última jornada de Agrovid y el Salón Ibérico de Equipamiento para Bodegas (SIEB), las ferias especializadas en los sectores de la viticultura y vinicultura de las cuales han podido disfrutar miles de profesionales que han llegado desde toda la geografía peninsular, desde las regiones del norte hasta el sur de Portugal.

El programa de mesas redondas está centrado en cómo influyen el corcho y las barricas a la hora de elaborar vinos y la implantación de vendimia mecánica en distintos tipos de viñedos.

En el primer debate de este jueves van a intervenir los bodegueros Carlos Pitarch y Tomás Postigo, del Convento San Francisco y la bodega homónima, respectivamente. También estarán las empresas MA Silva, fabricante de corchos, representada por Conchi Garzón, y Tonelería Ganguita, de la mano de Teresa Pérez.

Seguidamente, llegará el turno para Aritz Espinosa, director de viticultura de Zamora Company, la empresa propietaria de las bodegas Cruz de Alba, Ramón Bilbao, Mar de Frades y Godeval, situadas en Rueda, Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas y Valdeorras.

Espinosa cuenta, además, con experiencia en vendimias en Mallorca, Nueva Zelanda y Mallorca. Va a compartir diálogo con el director del Grupo Pistacyl, Alfredo Pérez, especialista en vendimia mecánica en distintas regiones, y el jefe de ventas en Castilla-La Mancha de la empresa Agnia, Francisco Antequera, especializado en vendimiadoras.

Las dos mesas van a estar moderadas por la coordinadora de Operaciones de Masaveu Bodegas, Chelo Miñana. De esta manera, SIEB y Agrovid cierran una edición que confirma así la alta especialización de los participantes, con perfiles profesionales que aglutinan todas las fases de trabajo de la bodega y el viñedo

Cabe resaltar que las movilizaciones convocadas contra Mercosur pueden condicionar el acceso a las ferias durante toda la jornada, que abre sus puertas entre las 10:00 y las 19:00 horas.

El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha destacado que Agrovid y SIEB han recuperado "su lugar en el calendario y en la agenda de los profesionales de la vitivinicultura". "Nos han acompañado más de 120 empresas de cuatro países en una exposición de 8.000 metros cuadrados, hemos recibido miles de visitantes y se han celebrado más de 12 mesas redondas con participación de especialistas", ha señalado.

En concreto, se han tratado temas como la protección de suelos, características de las variedades minoritarias en viñedo, experiencias de éxito en climas distintos, tendencias en los vinos del futuro o el panorama que se dibujará con la nueva normativa europea.

"En definitiva, han sido unas jornadas de gran actividad desde el punto de vista comercial y divulgativo", ha sentenciado el director general de la Feria de Valladolid.

Las dos próximas convocatorias feriales abordan actividades tan dispares como los animales de compañía y el enoturismo. Los días 21 y 22 de febrero se celebrará una nueva edición de Fimascota, una feria en la que las exposiciones y concursos internacionales caninos y felinos, talleres y exhibiciones reúnen a miles de visitantes.

Y los días 3 y 4 de marzo será el turno de FINE, la Feria Internacional de Enoturismo, un encuentro profesional al que asistirán bodegas, hoteles, rutas y touroperadores especializados en este segmento procedentes de Europa, Asia y América.

Respecto a las actividades programadas en el Centro de Congresos para las próximas semanas, cabe destacar la décima edición de AviForum Puesta, el encuentro técnico y profesional de referencia para el sector de la avicultura de puesta en España y Portugal, que se celebrará los días 25 y 26 de febrero; además de sendas actuaciones musicales, el violín flamenco de Paco Montalvo y la gira Supernoventeros de Kiss FM y el Campeonato de España de Arco Recurvo y Arco Compuesto en Sala.