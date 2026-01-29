Agricultores y ganaderos de Valladolid desafían a Europa y al Gobierno en el 'súper jueves' del campo contra Mercosur

Un grupo de agricultores y ganaderos esperan en el aparcamiento del estadio José Zorrilla a la espera de que inicie la tractorada en Valladolid

Alrededor de un millar de tractores. Esa es la cifra con la que organizaciones agrarias y asociaciones independientes han estimado que colapsarán en este 'súper jueves' Valladolid. Aunque la movilización va con retraso y, pasadas las 10:30 horas, aún llegaban decenas de vehículos agrícolas al aparcamiento del estadio José Zorrilla, agricultores y ganaderos ya se preparaban para desafiar a la Unión Europea y al Gobierno de España.

La movilidad en la ciudad del Pisuerga será colapsada hasta aproximadamente las 18:00 horas, por lo que no se recomienda que se programen traslados por el trazado de la movilización y alrededores que recorrerá diferentes puntos clave como la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la Delegación del Gobierno y las Cortes de Castilla y León.

Los profesionales del sector han partido alrededor de las 11:30 horas desde el aparcamiento del estadio, y llegarán en tractor a la Consejería, desde donde se bajarán de los vehículos para continuar a pie hasta los siguientes puntos, cortando las calles al tráfico. Ya desde las Cortes de Castilla y León regresarán al punto de partida en tractor y desde ahí volverán a los distintos municipios de la provincia desde donde han llegado.

Lo que hoy quiere trasladar el campo de Valladolid, al que se sumarán más movilizaciones en otras seis provincias de la Comunidad, es su rechazo al tratado de Mercosur, lo que supondría una "competencia desleal" y trabajar en "desigualdad de condiciones", ya que los productos llegados desde América del Sur no cumplirían muchas de las imposiciones que los profesionales del sector sí que tienen que llevar a rajatabla en Europa.

Además, según han trasladado algunos de los agricultores y ganaderos a este periódico, en los territorios en los que opera Mercosur la modalidad de las explotaciones es totalmente diferente a la que se impulsa en Castilla y León, en España y en Europa, con grandes explotaciones y mucha más capacidad de producción.

Por otro lado, claman contra la posible reducción de la partida presupuestaria destinada a la Política Agraria Común (PAC), ya que la Unión Europea se encuentra trabajando en una reducción del dinero para el periodo 2028-2034.

Por otro lado, también reivindican la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas, ya que en los últimos años se han visto golpeadas por el aumento de los costes de producción, sin que estos se hayan trasladado también al dinero que reciben por la materia prima, a pesar de que ya dentro del comercio los precios se han disparado por los intermediarios.

Las protestas se han venido sucediendo en los últimos años, con múltiples tractoradas que en varias ocasiones han afectado a Valladolid. Incluso comitivas de agricultores y ganaderos han acudido a movilizaciones programadas directamente en Bruselas, donde han participado en protestas junto a compañeros de toda Europa.

A todas estas reclamaciones también suman la necesidad de reducir la burocracia en el sector. A todo ello hay que sumar que exigen una mayor protección frente a los productos importados y un reconocimiento del papel estratégico del sector en la economía y el abastecimiento alimentario.

Itinerario

El recorrido de la movilización de este jueves será el siguiente: Avd. Mundial 82, Padre Jose Acosta, Mieses, Gloria Fuertes, Arzobispo José Delicado, Puente Isabel la Católica, San Ildefonso, Paseo Zorrilla, Pz de Zorrilla, Acera de Recoletos, Pz de Colón, Filipinos en sentido contrario, Paseo de Zorrilla, Avd. Hospital Militar, Puente Adolfo Suarez, Avd. Sanchez Arjona, Avda. Salamanca, Avda Real Valladolid, Avda. Mundial 82, Estadio Jose Zorrilla.