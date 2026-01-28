Roba 500 kilos de cable en la línea de tren entre Madrid e Irún: daños valorados en 40.784 euros y un detenido

La Guardia Civil de Valladolid, dentro de la Operación ‘Catenaro’ ha detenido a un vecino de Cabezón de Pisuerga como presunto autor de dos delitos de hurto agravado de cable de cobre y piezas de preformados pertenecientes a la catenaria de la línea férrea entre Madrid e Irún.

Todo tras una investigación que arrancó en noviembre de 2025, tras las denuncias presentadas por la empresa encargada de la instalación del tendido de catenaria que informó de la sustracción de 500 kilos de cable de alimentación, así como del corte de otros 400 metros que no llegaron a ser sustraídos por la intervención del personal de seguridad.

El valor del material sustraído asciende a 12.462 euros, mientras que los daños ocasionados podrían superar los 40.784 euros, dependiendo del estado final de las bobinas afectadas.

La Guardia Civil, tras realizar gestiones, permitió identificar al presunto autor y el vehículo utilizado. Paralelamente, se realizaron numerosas comprobaciones en centros de reciclaje de Valladolid y Palencia, donde se localizaron varias ventas de cobre efectuadas por el investigado, coincidentes con el material sustraído.

El detenido actuaba en horario nocturno, desplazándose por caminos próximos a la vía y equipado con herramientas como cizallas y tenazas. Tras trepar por los postes de catenaria, cortaba el cable y lo trasladaba hasta su vehículo. Posteriormente lo vendía en pequeñas cantidades para dificultar su trazabilidad.

El pasado 23 de enero de 2026, una vez recopilados todos los indicios necesarios, la Guardia Civil procedió a la detención del sospechoso. El detenido, reincidente en delitos contra el patrimonio, era además un viejo conocido de los investigadores por hechos de similares características y en la actualidad el responsable, se encuentra en prisión.

Durante la operación, los agentes lograron recuperar 76 kg de cobre sustraído, que habían sido vendidos previamente en un centro de reciclaje de Valladolid.

La investigación continúa abierta para determinar la posible implicación de otras personas y esclarecer si el detenido podría estar relacionado con otros hechos similares en la provincia.

La Guardia Civil advierte de que los robos de cableado en infraestructuras ferroviarias generan importantes perjuicios económicos y suponen un riesgo para la seguridad de trabajadores y usuarios.

La manipulación indebida de componentes esenciales puede provocar averías graves, interrupciones del servicio y daños estructurales de gran coste para las empresas operadoras.