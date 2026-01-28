Una mañana de locos por la nieve en Valladolid: 49 personas atendidas y 400 camiones embolsados en la A-62 y A-6

Imagen de la Guardia Civil en una dura mañana por la nieve en Valladolid. Fotografía: Guardia Civil.

La Guardia Civil de Valladolid ha auxiliado durante la mañana de hoy a numerosos usuarios de la vía afectados por el temporal de nieve que ha complicado la circulación en distintos puntos de la provincia de Valladolid.

Desde las 8:00 horas, la Central Operativa de Servicios (062) ha recibido diversos avisos relacionados con incidencias provocadas por la acumulación de nieve en la calzada, lo que ha generado dificultades de circulación e incluso cortes puntuales en algunas vías.

Patrullas de la Guardia Civil han intervenido en diferentes carreteras para asistir a conductores que encontraban dificultades para continuar la marcha.

En total, 49 personas han sido auxiliadas, entre ellas dos que tuvieron que ser rescatadas tras sufrir salidas de vía debido a las condiciones meteorológicas adversas. Los agentes han realizado tareas de apoyo a la conducción, retirada de vehículos bloqueados.

Con el fin de garantizar la seguridad vial y evitar situaciones de riesgo, se procedió al embolsamiento de camiones en la autovía A‑62, a la altura del kilómetro 156 en sentido Salamanca, dentro del término municipal de

Tordesillas, a petición del Subsector de Tráfico de Salamanca. Asimismo, y a solicitud del Subsector de Tráfico de Ávila, se llevó a cabo otro embolsamiento preventivo en la autovía A‑6, en el término municipal de Ataquines, donde quedaron estacionados alrededor de 400 camiones.

La Guardia Civil recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier viaje mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.