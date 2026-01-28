Las intensas nevadas complican la circulación en varias carreteras de la provincia de Valladolid

La Diputación de Valladolid, a través del Servicio de Carreteras, ha informado de que las intensas nevadas que se están registrando en la provincia están provocando complicaciones en distintos puntos de la red viaria, especialmente en las zonas de los páramos.

En estos momentos, las áreas donde la situación resulta más complicada son los entornos de Cogeces del Monte, Montemayor de Pililla y Campaspero, así como la zona de Castillo de Tejeriego. También se están registrando incidencias en La Santa Espina y Urueña.

Aunque la circulación es posible, se realiza a muy baja velocidad, ya que la nieve está comenzando a cuajar en diversos tramos. Desde el Servicio de Carreteras se recomienda extremar la precaución y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas adversas.

La Diputación mantiene desplegados cuatro camiones quitanieves y una pickup, que trabajan de forma continuada en el esparcido de sal y en la atención de las incidencias que se van produciendo.

Entre las actuaciones más destacadas, los operarios han intervenido en la carretera VP-1202, que une Íscar con Cogeces, donde una decena de vehículos ha quedado atascada.

Asimismo, se está actuando en Cogeces del Monte, donde un camión ha quedado inmovilizado, y en la VP-3001, entre Villabáñez y Pesquera de Duero, donde también se han registrado problemas por vehículos bloqueados.

Con los medios disponibles, el Servicio de Carreteras se está organizando para atender todas las zonas afectadas y restablecer la normalidad lo antes posible.

Desde la Diputación de Valladolid se hace un llamamiento a la prudencia y tranquilidad de los conductores, recordando que los equipos están trabajando y llegando progresivamente a todos los puntos afectados.

Según las previsiones meteorológicas, a partir de las 12.00 horas del mediodía se espera un ascenso de las temperaturas y la llegada de la lluvia, lo que contribuirá a la retirada progresiva de la nieve acumulada.