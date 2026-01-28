Más de tres horas a oscuras por un apagón en un barrio de Valladolid: 400 personas afectadas

La calle Nebrija en La Rondilla, una de las afectadas. Fotografía: Maps.

Eran las 9:15 horas de este miércoles, 28 de enero, cuando se registraba una incidencia en el centro de transformación Nebrija de Valladolid, concretamente en el barrio de La Rondilla, que ha afectado a unos 400 clientes del entorno que da nombre a la instalación, incluida la calle Soto, como ha informado Iberdrola.

A oscuras se han quedado estas personas del entorno del barrio pucelano desde las 9:15 horas, cuando la nieve arreciaba y hasta las 12:30 horas, aproximadamente, como apuntan las mismas fuentes, que añaden que “la incidencia no ha tenido relación alguna con el temporal".

Los técnicos de i‑DE, la distribuidora de Iberdrola, han accedido de inmediato al centro y, tras una primera revisión, han sustituido dos fusibles fundidos.

Durante la intervención han detectado también que era necesario reemplazar el transformador, por lo que han procedido a su sustitución en ese mismo momento.

Toda la maniobra se ha llevado a cabo de manera diligente y coordinada, y a las 12:30 horas, el suministro estaba completamente restablecido para todos los clientes afectados.