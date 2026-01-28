Un árbol cae sobre un coche en Parquesol en plena alerta por viento y nieve

La combinación entre fuertes rachas de viento y una nevada considerable han provocado que un árbol haya caído esta mañana sobre un vehículo estacionado en la calle Julio Senador Gómez de Valladolid, en el vallisoletano barrio de Parquesol, en un nuevo episodio vinculado al fuerte temporal que afecta a la ciudad.

El suceso, del que ha informado la Policía Municipal, se ha producido en un contexto de alerta meteorológica por viento y nieve, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en la necesidad de extremar la precaución tanto al volante como en los desplazamientos a pie.

Desde la Policía se recomienda evitar movimientos innecesarios y prestar especial atención en zonas arboladas, calles estrechas y espacios con elementos susceptibles de desprenderse, como cornisas, carteles o ramas.

La Policía Local de Valladolid corta el paso a la calle afectada

Avisos activos y plan operativo del Ayuntamiento

Protección Civil de Valladolid mantiene activados varios avisos para esta jornada. Hay un aviso naranja por viento con rachas que pueden alcanzar los 90 km/h, vigente desde las 06.00 horas hasta las 17.59 horas, y un aviso amarillo por nieve, con previsión de acumulaciones de hasta 2 centímetros a partir de los 700 metros de altitud durante el mismo periodo.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Valladolid ha activado desde primera hora de la mañana el operativo especial por nevadas, con un despliegue de 22 equipos quitanieves y de salado y cerca de 200 operarios trabajando en calles y aceras. El objetivo es garantizar la seguridad y mantener la movilidad en los distintos barrios de la ciudad mientras duren las condiciones adversas.

Situación complicada en la provincia

La provincia no escapa a los efectos del temporal. Las intensas nevadas están complicando la circulación en varios tramos de la red viaria provincial, especialmente en el norte y sureste, en localidades como Cogeces del Monte, Montemayor de Pililla, Campaspero, La Santa Espina y Urueña, donde la nieve ha comenzado a cuajar y obliga a reducir la velocidad de forma considerable. Los servicios de carreteras de la Diputación de Valladolid han desplegado quitanieves y equipos para esparcir sal y tratar de restablecer la normalidad, aunque los trabajos todavía se prolongan en distintos puntos.

La combinación de viento y nieve ha convertido hoy la provincia en un escenario invernal difícil: circulación lenta, riesgo de caída de ramas y capas de nieve que dificultan la movilidad. Por eso, desde los organismos de emergencia se insiste en que, cuando no sea estrictamente necesario, lo mejor es quedarse en casa y seguir la evolución del temporal por canales oficiales.