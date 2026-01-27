Valladolid, destino turístico de moda: un 11,8% más de viajeros en 2025 y casi un millón de pernoctaciones

El sector turístico en Valladolid ha despedido el 2025 con un balance positivo, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de todo el año.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Aevat-CEOE, la ciudad alcanzó la cifra de 510.555 viajeros alojados en establecimientos reglados, lo que supone un incremento del 11,8% respecto al total registrado en 2024.

Tal y como ha detallado el Ayuntamiento de Valladolid, este aumento en la llegada de visitantes se ha traducido también en un repunte de las pernoctaciones anuales, que se situaron en 975.027, un 8,8% más que el año anterior.

En lo que respecta exclusivamente al mes de diciembre, la ciudad recibió a 36.996 viajeros, un 5,3% más que en el mismo mes de 2024. Sin embargo, las pernoctaciones mensuales sufrieron un ligero retroceso del 2,5%, sumando 70.501 noches.

Este descenso puntual se explica principalmente por la reducción del 10% en las plazas hoteleras disponibles, motivada por los procesos de reforma integral que varios establecimientos están llevando a cabo actualmente.

El análisis por segmentos muestra que el sector hotelero sigue siendo el motor principal del turismo local, concentrando el 83% de las plazas totales. Aunque la oferta de camas bajó hasta las 3.665 (314 menos que el año anterior por las citadas obras), el número de viajeros en hoteles creció casi un 2% en el acumulado anual.

Por otro lado, los apartamentos turísticos mantienen un crecimiento contenido, como informa el Ayuntamiento de Valladolid, 760 en los apartamentos agrupados en Aevat-CEOE, 134 más que hace un año.

Las previsiones para 2026 son optimistas. El sector espera que la cifra de pernoctaciones se impulse notablemente una vez que los hoteles reformados y los nuevos establecimientos abran sus puertas.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid se ha anunciado que en las próximas semanas prevé facilitar a los agentes del sector datos anuales detallados. Este análisis servirá para evaluar el impacto del Plan Estratégico de Turismo 2024-2028 y encarar la recta final del Plan de Sostenibilidad Turística, cuya ejecución concluirá en 2026.