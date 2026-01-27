Al menos dos menores afectados por el incendio en una cocina en Parquesol

Al menos dos menores se han visto afectados por inhalación de humo como consecuencia del incendio en una cocina de una vivienda del barrio de Parquesol, en Valladolid, a última hora de la tarde de este martes 27 de enero.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha recibido una llamada a las 20:03 horas porque se había originado un fuego en un primer piso de un edificio de 10 plantas, en el número 37 de la calle Eusebio González Suárez.

El aviso se ha trasladado a la Policía Local, a la Policía Nacional y a los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid, que se han trasladado hasta el lugar.

Además, también se han movilizado los servicios de emergencias sanitarias de Sacyl, que han mandado una unidad medicalizada de emergencias y una ambulancia de soporte vital básico para atender al menos a dos menores, sin que por el momento haya trascendido si han necesitado de traslado a un centro hospitalario.