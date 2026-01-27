Llegan dos nuevos puestos al Mercado del Val: un gastrobar y una novedosa floristería

Nuevos inquilinos para el Mercado. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha adjudicado este martes dos puestos vacantes en el Mercado del Val en régimen de concesión administrativa por un periodo de diez años, lo que permitirá reforzar y diversificar la oferta comercial de este espacio municipal emblemático.

Uno de los puestos adjudicados, el número 4, estará destinado a una floristería, una novedad en el Mercado del Val, que hasta ahora no contaba con ningún establecimiento de estas características. La incorporación de este nuevo negocio ampliará la variedad de productos disponibles, con la venta de plantas, flores y otros adornos vegetales.

El segundo puesto adjudicado, el número 11, corresponde a un gastrobar que se encontraba vacante, de modo que quedan ya cubiertos todos los espacios destinados a este tipo de actividad en el mercado. Ambos establecimientos estarán operativos en las próximas semanas.

Tras estas adjudicaciones, el Mercado del Val cuenta con 40 de sus 44 puestos ocupados, combinando la venta tradicional con una destacada oferta de gastrobares. A ello se suma el supermercado ubicado en la planta sótano, que desde hace dos años mantiene un horario de apertura ininterrumpido todos los días de la semana, y el restaurante panorámico de la primera planta, inaugurado el año pasado, donde se pueden degustar productos procedentes del propio mercado.

Esta adjudicación pone el broche final a un proceso de licitaciones que ha afectado a todos los mercados municipales de gestión directa del Ayuntamiento de Valladolid y que se ha desarrollado a lo largo de 2025.

Dicho proceso ha estado marcado por una rebaja del canon municipal a cambio de la concesión de los puestos, con el objetivo de favorecer la ocupación y mejorar la oferta comercial. Previamente, ya se habían adjudicado puestos en los mercados de Rondilla y Las Delicias.

Más ocupantes

Como resultado de estas actuaciones, el Ayuntamiento ha logrado incrementar el número de puestos ocupados y reforzar los servicios ofrecidos a los clientes. En relación con los puestos que aún permanecen vacantes, las recientes licitaciones permiten su adjudicación directa, en las mismas condiciones ofertadas, o la concesión de autorizaciones provisionales.

Asimismo, la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo prevé poner en marcha nuevas acciones para visibilizar los puestos disponibles y fomentar el emprendimiento, sin descartar nuevas modalidades de licitación.

Estas medidas se enmarcan en la estrategia municipal para frenar los efectos de la falta de relevo generacional en los mercados y continuar con las iniciativas de promoción y dinamización de estos espacios públicos.