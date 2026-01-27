La Diputación de Valladolid premia la innovación de tres empresas verdes de la provincia en los Premios Ecoempleo

La Diputación de Valladolid ha celebrado hoy la entrega de la V edición de los Premios Ecoempleo, una iniciativa para reconocer el esfuerzo de empresas y emprendedores que integran la protección del medio ambiente en su modelo de negocio.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha sido el encargado de presentar un acto que este año ha puesto el foco en la originalidad, el ahorro energético y la capacidad de estas iniciativas para fijar población en la provincia.

El primer premio ha sido otorgado a Alberto Alejandro García Torés, por su labor en la Granja A.G.M. situada en Olmedo. Este proyecto representa un hito en la ganadería nacional al convertir una explotación de ovino tradicional en un centro de innovación verde.

La granja no solo es pionera en España por su certificado de Bienestar Animal, sino que también destaca por ser la única con el sello "cero antibióticos", utilizando prebióticos naturales para mejorar la salud de los animales. Su modelo de gestión destaca por la economía circular, aprovechando subproductos agrícolas para la alimentación del ganado y utilizando el estiércol como abono para viñedos, lo que reduce drásticamente la generación de residuos y emisiones.

El segundo reconocimiento ha recaído en Ecolavanda S.L. por su proyecto Tiedra de Lavanda. En el municipio de Tiedra, esta empresa ha logrado revitalizar tierras de baja rentabilidad mediante el cultivo ecológico de lavanda, favoreciendo la biodiversidad y los polinizadores en los Montes Torozos.

El jurado ha valorado su apuesta integral por la sostenibilidad, que combina una destilación eficiente y el uso de energía solar con una oferta turística inmersiva. A través de su centro de interpretación y actividades de realidad virtual, la empresa genera un ecosistema de empleo que beneficia a artesanos y negocios locales, convirtiéndose en un baluarte contra la despoblación.

Finalmente, el tercer premio ha sido para CHUKA ESPJ, responsable de las marcas Bichobichejo y CamisetasEcologicas.es en Aldeamayor de San Martín. Esta firma de moda sostenible ha demostrado que es posible competir internacionalmente desde el entorno rural manteniendo una huella de carbono reducida en un 90%.

Sus procesos utilizan materiales como el algodón orgánico y la lana castellana, apostando por la confección local y el packaging biodegradable. Además de su impacto ecológico, la empresa destaca por su labor social, colaborando con artesanos y proyectos culturales que promueven el consumo responsable.

Durante la clausura, Roberto Migallón ha felicitado a todos los participantes, subrayando que el apoyo a este tipo de políticas es prioritario para la institución. El diputado ha animado a los emprendedores a seguir desarrollando proyectos que demuestren que el crecimiento económico y el respeto por la biodiversidad pueden ir de la mano para construir un futuro sostenible en Valladolid.