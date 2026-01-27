Argüello, líder de los obispos en España, sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Reconoce la dignidad humana"

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha aplaudido la decisión del Gobierno central de iniciar una regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de inmigrantes ilegales porque cree que es un "reconocimiento de la dignidad humana" y se presenta como una "oportunidad para colaborar en el bien común".

A través de un vídeo compartido por la CEE, Argüello ha destacado que este movimiento también es un "reconocimiento para nuestra propia salud democrática" que destaca la "importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada".

Y es que ha recordado que la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la CEE apoyaron, a través de una unión de organizaciones eclesiales con grupos de "otros ámbitos, formas de vivir y pensar", una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para refrendar esta medida.

Aunque la ILP llevaba tiempo sobre la mesa y Argüello considera que es "ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorece", no oculta su satisfacción por la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros de este martes porque viene "a solucionar una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad".

"Había personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los colegios y encontrándose con este muro de la falta de legalización", ha explicado.

Para el arzobispo de Valladolid, el decreto se traduce en el "bien común desde la subsidiaridad del trabajo de las organizaciones sociales" y apunta ahora a los "desafíos de la integración de los inmigrantes". También señala que existen "retos" en la integración cultural de estas personas y habla de una "necesidad de regular los flujos migratorios".

Eso sí, señala que todo esto "difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea". En cualquier caso, ha hecho un llamamiento a que nos "alegremos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común pueden desde hoy iniciar un proceso de regularización".

De esta manera, Argüello espera que "quiera Dios que sea posible" para que todas estas personas puedan tener una "pertenencia plena a nuestra sociedad" y ha reiterado en que todo ello supone un "reconocimiento de su dignidad".