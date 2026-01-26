Las trece innovadoras empresas de Valladolid que se marchan en misión comercial a Florida

• El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha despedido y deseado suerte a varios de los empresarios

Trece empresas de Valladolid han sido seleccionadas para participar esta semana en una misión comercial estratégica en el estado de Florida (Estados Unidos), dentro de la VII edición del programa Valladolid Consolida, impulsado por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Agencia de Desarrollo Económico (IdeVa), en colaboración con la Cámara de Valladolid y CEOE Valladolid.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha despedido y deseado suerte a varios de los empresarios antes de su partida. La misión, que se desarrolla del 26 al 30 de enero, incluye visitas a las ciudades de Miami y Orlando, con un calendario que contempla un centenar de reuniones individuales con empresas norteamericanas.

Esta iniciativa busca que los participantes conozcan el ecosistema empresarial estadounidense y establezcan alianzas estratégicas y comerciales en el ámbito económico e institucional.

La agenda de la misión incluye visitas a instituciones, asociaciones y centros de negocios de relevancia, como el Puerto de Miami, Miami Dade Bacon Council, Miami Dade College o el Orlando Economic Partnership, además de un encuentro de networking en la Spain-US Chamber of Commerce.

Asimismo, los empresarios vallisoletanos se reunirán con el equipo del Ayuntamiento de Orlando, ciudad hermanada con Valladolid desde hace 20 años.

Tecnológico:

Geocyl Consultoría SL : consultoría especializada en GIS, geomarketing, planificación turística y análisis espacial.

Pro Trainers Valladolid SL : aplicación de prescripción de ejercicio individualizado para poblaciones especiales.

Soporte de Sistemas Futuroweb SL: ciberseguridad, auditoría y análisis de vulnerabilidades.

Agroalimentario:

Agrícola Riova (Palacio de Villachica) : bodega de vinos tintos de Ribera de Duero, Rioja y Toro.

Íntegrofilms SL : producción y comunicación audiovisual corporativa.

Innovaciones Agroalimentarias SL : consultoría agroalimentaria con sistemas de trazabilidad y diagnóstico de cultivos.

Javier Sanz Viticultor SL : bodega de Rueda especializada en verdejo y vino tinto de Castilla y León.

Linked Wine SL : plataforma de exportación de vinos y bebidas, organización de ferias y búsqueda de importadores.

Pescados La Alondra : venta de pescado fresco, marisco criogenizado y pulpo cocido artesanal.

Selecciones Adhoc: bodega de Ribera de Duero, Rueda, Rías Baixas y Ribeiro, y orujos gallegos artesanales.

Comunicación digital:

Mil trescientos Gramos SL : comunicación digital, producción corporativa y modelado 3D.

Voro Marketing SLU: posicionamiento web y promoción online para empresas americanas.

Otros sectores:

PSC Courts SA: especializada en pistas de pádel con tecnología inteligente.

Esta misión comercial tiene como objetivo fomentar la internacionalización de las empresas vallisoletanas y facilitar su acceso al mercado estadounidense. La iniciativa se suma al viaje realizado en octubre de 2024 por siete empresas innovadoras de la provincia a Nueva York, también dentro del programa Valladolid Consolida, centrado en la búsqueda de inversores, socios comerciales y nuevos clientes.