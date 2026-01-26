Una nueva tractorada este jueves en Valladolid provocará importantes restricciones de tráfico: este es el recorrido

Valladolid acogerá el próximo jueves 29 de enero una tractorada convocada por agricultores y ganaderos como medida de protesta ante la difícil situación que atraviesa el sector primario. La movilización provocará importantes restricciones de tráfico en distintos puntos de la ciudad, según ha informado la Policía Local.

Los participantes comenzarán a llegar con sus tractores a partir de las 8:00 horas, mientras que la manifestación dará comienzo oficialmente a las 10:00 horas.

La tractorada se enmarca en un contexto de creciente malestar del sector agrario, que denuncia el aumento de los costes de producción —especialmente del combustible, la energía, los fertilizantes y los fitosanitarios—, la falta de rentabilidad de las explotaciones, los precios en origen por debajo de los costes, así como una excesiva carga burocrática y las dificultades derivadas de la Política Agraria Común (PAC).

Los agricultores reclaman además medidas que garanticen la viabilidad del campo, una mayor protección frente a la competencia desleal de productos importados y un reconocimiento efectivo del papel estratégico del sector en la economía y el abastecimiento alimentario.

El recorrido será el siguiente: Avd. Mundial 82, Padre Jose Acosta, Mieses, Gloria Fuertes, Arzobispo José Delicado, Puente Isabel la Católica, San Ildefonso, Paseo Zorrilla, Pz de Zorrilla, Acera de Recoletos, Pz de Colón, Filipinos en sentido contrario, Paseo de Zorrilla, Avd. Hospital Militar, Puente Adolfo Suarez, Avd. Sanchez Arjona, Avda. Salamanca, Avda Real Valladolid, Avda. Mundial 82, Estadio Jose Zorrilla.

Itinerario

Desde el Ayuntamiento y la Policía Local se recomienda a los ciudadanos evitar los desplazamientos por las zonas afectadas, utilizar rutas alternativas y planificar los viajes con antelación.