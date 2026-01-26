Jackeline (37), de Perú a Valladolid para abrir dos bares: “Cuando llegué buscaba en Google lo que era una caña”

Jackeline en La Nueva Zalamera. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Estoy muy contenta porque he conseguido mis sueños en muy poco tiempo y viniendo de fuera, lo que es muy complicado. Invito a todos los jóvenes a creer que con esfuerzo y trabajo todo se consigue”, asegura Jackeline Natalia Galindo.

Nuestra entrevistada nació en Lima (Perú) hace 37 años y es una auténtica soñadora. Llegó a Valladolid en el año 2022 y tras trabajar en La Nueva Muralla, abrió las puertas del Bar Mistura el pasado 7 de junio de 2025 y ahora ha reabierto, el 10 de enero de 2026, La Nueva Zalamera.

Ambos establecimientos hosteleros se ubican en el centro de Valladolid. La idea de nuestra protagonista es crecer y dar el mejor servicio a los clientes que pasen por sus dos negocios.

“Amo la hostelería y he podido cumplir mis sueños”, señala en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

De Perú a Valladolid

“Me defino como una persona trabajadora a la que le gusta perseguir sus sueños. Soy madre de dos hijos y gracias al apoyo de mi marido, Carlos Armando, he conseguido ponerme al frente de dos bares en el centro de Valladolid”, asegura Jackeline Natalia Galindo, en declaraciones a este periódico.

Nuestra protagonista tiene 37 años y nació en Lima, la capital de Perú. Allí trabajó como técnica de administración bancaria y acumula, además, en el mundo hostelero, más de 10 años de experiencia. Es amante del gimnasio, de hacer deporte y le gusta cuidarse.

“Llegamos a España, tanto mi pareja como mis dos hijos, un 8 de diciembre de 2021, primero a Madrid y en enero nos trasladamos a Valladolid. Decidimos emigrar de nuestro país de origen por motivos de seguridad. Desde entonces, no nos hemos movido y somos muy felices aquí”, añade nuestra entrevistada.

Nada más llegar se esforzó por conseguir, de forma rápida, su permiso de trabajo y, ahora, está cerca de conseguir la nacionalidad española pese a que recuerda con mucho cariño su infancia en su país natal.

Tradición hostelera y formación

“Vengo de una familia con tradición hostelera. De pequeña quería ser hostelera, pero acabé estudiando para trabajar en un banco de Perú. Sin embargo, siempre he querido cumplir mi sueño de tener mi propio negocio”, explica, lo que ha conseguido en España.

Cuando llegó, comenzó a trabajar en La Nueva Muralla. Lo hizo desde el año 2022. Un establecimiento hostelero que se ubica en la calle Angustias de la ciudad del Pisuerga y donde aprendió mucho más del mundo hostelero.

“El tiempo es muy importante porque la experiencia te da lo que te falta. Comencé trabajando en La Nueva Muralla como camarera. Cuando llegué buscaba en Google lo que era una caña, porque en Perú es de azúcar y aquí es una cerveza. También me formé en vinos y poco a poco adquirí experiencia”, añade.

Estuvo en el lugar hasta la Semana Santa de 2025. Es un periodo de aprendizaje que no olvida. Todo hasta que decidió volar en solitario para abrir un primer bar el pasado año y coger las riendas de otro, en este 2026.

Dos bares en el centro de Valladolid

“Primero abrimos el Bar Mistura, el 7 de junio de 2025, que se ubica en la calle Los Moros número 6 del centro de Valladolid donde elaboramos platos fríos y elaborados de Perú y acompañamos las consumiciones con un montadito gratis. Damos una gran calidad en nuestro establecimiento hostelero”, afirma la peruana.

Jackeline feliz en La Nueva Zalamera. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En apenas medio año el lugar se ha consolidado y Jackeline vio la oportunidad de coger las riendas de La Zalamera, una taberna que se ubica a escasos metros de su otro bar, en la calle San Martín.

“Me ofrecieron la posibilidad de coger las riendas de La Zalamera. Fue un traspaso. Lo llevaban otros dueños durante más de 36 años y el 10 de enero de 2026 decidimos abrir con el nombre de La Nueva Zalamera. Es mucha responsabilidad llevar dos bares, pero sabía que no íbamos a fallar.

En el Mistura trabajan dos empleados y en La Nueva Zalamera son tres, una camarera, Jackeline y su marido en un lugar que tiene un total de 85 metros cuadrados.

“Estamos pensando en la carta de la Nueva Zalamera. Queremos combinar la cocina peruana con el encanto de la española y seguir con platos como las sopas de ajo o los langostinos a la plancha que tenían los anteriores inquilinos”, señala.

Sin miedo a nada

Jackeline no tiene miedo a nada. Tampoco a gestionar, de la mejor forma, sus dos establecimientos hosteleros. Quiere que la gente vaya a ellos no porque los demás estén llenos o cerrados, sino por fidelidad.

“Quiero cuidar a mis clientes. Amo la hostelería. He podido cumplir mis sueños y estamos muy felices, aunque sabemos que habrá muchos gastos. De momento, las ganancias nos dan para llevar una vida cómoda”, asegura.

En la Nueva Zalamera, con el café y el agua, por 20 céntimos más, dará un montadito, que será gratis para el que pida cerveza, vino o cualquier tipo de refresco.

“Queremos triunfar en el centro de Valladolid y dar ese estilo joven a la hostelería de Valladolid. Esperamos conseguirlo”, finaliza ilusionada Jackeline.