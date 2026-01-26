Carnero califica de "auténtico vertedero" el perfil de X de Óscar Puente y asegura no entrar por "higiene mental"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado este lunes, 26 de enero, de "auténtico vertedero" el perfil de X (antes Twitter) del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el cual evita consultar "por higiene mental".

Así lo ha trasladado durante el debate de una moción presentada por el PSOE en la sesión plenaria de este mes de enero para que se haga público un informe técnico oficial en el que se exponga "claramente" que la seguridad y la estabilidad en el viaducto de Arco de Ladrillo están garantizadas.

Carnero ha decidido intervenir "dada la alarma social que pretende crear el portavoz socialista (Pedro Herrero)" y ha precisado que a pesar de que el perfil del ministro "es un vertedero en el cual se mezcla de manera indiscriminada lo orgánico, lo inorgánico, los envases y el papel" las circunstancias actuales, en referencia a la situación ferroviaria y los trágicos accidentes de Adamuz y Gélida, le han "obligado" a consultarlo.

Y ha sido en esta consulta donde se ha encontrado "muchísimas cosas relevantes", además de una "falta de respeto hacia el alcalde de su ciudad". "Pero eso me tiene sin cuidado", ha añadido.

En concreto, ha hecho referencia a dos tuits de Puente sobre Arco de Ladrillo, ya que no quiere "perder más tiempo". Uno del 14 de enero, donde Puente señaló que, en cuanto al parcheo en la calzada de la calle Gamazo, "no pasa nada, es como el caso del viaducto, estaba totalmente previsto".

En este caso, el ministro se refería a las grietas que han aparecido sobre el firme del viaducto y que han desatado una preocupación en la ciudadanía, mientras que el Ayuntamiento defendió que estas estaban "previstas" tras las obras de emergencia.

Sobre esto, Carnero ha preguntado al ministro si "él puede tener todas sus infraestructuras previstas y la evolución de las mismas". "Ahí lo dejo", ha apuntado con ironía.

El otro tuit es del 13 de octubre de 2025, cuando Puente señaló que el hecho de la existencia de 100 millones de euros en la caja de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y que las obras para eliminar el "adefesio" de Arco de Ladrillo estén listas para licitarlas y que "no se haga por la cabezonería de Carnero es un crimen".

"Yo nunca voy a hablar de crímenes en el actuar de las administraciones públicas. Eso corresponde, como todos ustedes saben, a los jueces", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que cuando decidieron actuar a través de la obra de emergencia en Arco de Ladrillo durante "muchos días" no dormían porque tenían que llevar a cabo una actuación que así lo señalaban los informes técnicos.

"Otros no lo hicieron en su momento. Se dedicaron al parcheo. Nosotros, a la vista de estos informes, pusimos la maquinaria", ha insistido.

Y es que para Carnero, la "mejor almohada es una buena conciencia y una vez que acometimos la obra de emergencia, estuvimos ya tranquilos y con el sueño merecido".

"Si en este momento alguno de nuestros técnicos nos dijeran que hubiera que llevar alguna actuación en Arco de Ladrillo o cualquier otra zona de la ciudad que revistiera gravedad y que hubiera que acometerla inmediatamente, que nadie dude que la llevaríamos a cabo", ha zanjado, para después avanzar que regresará a su "política de higiene mental" de no consultar el perfil de Puente.