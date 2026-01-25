El PP exige a Puente el 30% de la bonificación para los billetes de Auvasa: “El ministerio ha dejado de pagar 800.000 €”

“En el próximo pleno, el Grupo Municipal Popular va a defender una moción para solicitar al Ministerio de Transportes que cumpla con las ayudas anunciadas para el transporte urbano de viajeros”, ha asegurado la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez.

Jiménez ha añadido que “viene siendo habitual” que el Ministerio “se comprometa a abonar una serie de ayudas” pero que “son finalmente las entidades locales las que tienen que asumir el coste”.

“Es el caso del Ayuntamiento de Valladolid. En el año 2024, donde el Ministerio se comprometió a un 30% y finalmente abonó poco más del 26%, algo que se ha vuelto a repetir en el primer semestre de 2025, donde el Ministerio ha abonado poco más del 24%”, ha añadido Blanca Jiménez.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid ha afirmado que “estamos hablando de un sobrecoste de más de 800.000 euros para las arcas públicas de nuestra ciudad que ha dejado de pagar el Ministerio”.

Con la moción, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid pide a Puente que “abone el sobrecoste” en primer lugar. En segundo, que “evite la discriminación entre ayuntamientos y compense al Ayuntamiento de Valladolid por la gratuidad que aplicamos a la población infantil de hasta 14 años”.

“Es una cosa que sí que hace en otros ayuntamientos”, ha afirmado Jiménez, que ha pedido al Ministerio que “retome la bonificación del 30% a la población general” que “ha reducido del 30 al 20 y que “se comprometa a la movilidad a través del uso de la bicicleta pública”.

Así, quiere que se convoque “cuanto antes” una subvención para ampliar “los sistemas de los transportes públicos de préstamo de bicicletas que “estableció en un Real Decreto” y que “ha incumplido en plazo y forma”.

Ha pedido a todos los grupos que “si están a favor de la movilidad en Valladolid” apoyen esta moción este lunes, 26 de enero, cuando se celebrará el pleno municipal.