Herido grave tras volcar con su turismo en la VA-20 de noche: el coche quedó destrozado

Imagen del vuelco en la VA-20 de Valladolid. Fotografía: Policía Municipal de Valladolid.

Un hombre, del que se desconocen más datos, ha resultado herido tras volcar con su turismo en la VA-20 en la noche de este sábado, 24 de enero, como han informado desde el Servicio de Emergencias 112 a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El siniestro se ha producido a las 21:41 horas de la noche y el 112 ha dado aviso a la Policía Municipal y a Sacyl.

En un primer momento, el varón, que ha resultado herido grave, ha salido por sus medios del vehículo que ha quedado destrozado, pero los agentes han solicitado una ambulancia.

El hombre está grave, como apuntan desde la Policía Local.