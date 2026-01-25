Cortes al tráfico en una calle de Valladolid por la recuperación de dos edificios históricos para pisos

La calle San Martín registrará cortes de tráfico en las próximas semanas, con motivo de la ejecución de obras en sendos edificios. En concreto, se producirán dos cortes que impedirán el tráfico rodado en el tramo entre la calle Empecinado y Angustias.

El primero de ellos, tendrá vigencia desde mañana, 26 de enero, y hasta el 3 de febrero, a la altura de los números 4-6, para el desarrollo de un proyecto de 20 viviendas, garajes y trasteros, y el segundo, entre los días 11 y 12 de febrero, por el montaje de una grúa torre en el nº14 de la calle, para la rehabilitación integral de un edificio.

Las dos actuaciones, autorizadas por el Servicio de Ocupación de la Vía Pública del Ayuntamiento de Valladolid, se desarrollarán en horario de 8:00 a 18:30h y tendrán afecciones similares a la circulación.

Durante los trabajos será necesario cortar completamente el tráfico en el tramo afectado. Los vehículos podrán continuar por las calles Padilla y Torrecilla, desde donde será posible retomar la calle Angustias para acceder al centro de Valladolid.

Las afecciones alcanzarán también al transporte público. La línea 2 de Auvasa deberá modificar su recorrido mientras duren los cortes, lo que implicará la supresión temporal de la parada situada en la calle Chancillería, número 5. El resto de paradas de esta línea se mantendrán sin cambios, garantizando la continuidad del servicio.

En cuanto al tránsito peatonal, se habilitarán itinerarios alternativos señalizados, con desvíos puntuales a la acera opuesta cuando sea necesario, para garantizar la seguridad durante la ejecución de los trabajos. El tramo no directamente afectado quedará organizado como fondo de saco, permitiendo únicamente el acceso a vados autorizados y servicios, que no se interrumpirán.

Desde el Ayuntamiento se señala que estos cortes programados se tratarán de aprovechar para acometer pequeñas reparaciones en la calzada, optimizando así la intervención y evitando nuevas afecciones a corto plazo. Una vez concluidas las distintas fases de obra, la calle San Martín recuperará su funcionamiento habitual.