Carnero refuerza lazos con el estado mexicano de Yucatán para un hermanamiento con su municipio de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, mantienen un encuentro en Fitur con representantes de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del estado de Yucatán.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, mantuvo estos días en el marco de Fitur un encuentro institucional con representantes de la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán con el objetivo de dar seguimiento a la propuesta de hermanamiento entre la ciudad de Valladolid y el municipio de Valladolid, en el Estado de Yucatán (México).

En la reunión participaron también la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el secretario de Fomento Turístico del Gobierno de Yucatán, Darío Flota Ocampo, y el subsecretario de Desarrollo Turístico Sustentable, Raúl Paz.

Durante el encuentro, ambas delegaciones coincidieron en la importancia de avanzar en un acuerdo que permita formalizar a lo largo de 2026 el hermanamiento entre las dos ciudades, que comparten profundos vínculos históricos, culturales y simbólicos desde el siglo XVI. Entre estos lazos destaca la fundación de la ciudad mexicana en 1542, que adoptó el nombre de Valladolid en homenaje a la ciudad española.

"Este encuentro en Fitur nos permite seguir avanzando en un proyecto ilusionarte que refuerza los lazos históricos, culturales y humanos que unen a Valladolid con su ciudad homónima en Yucatán, y que abre nuevas oportunidades de colaboración en ámbitos como el turismo, la cultura y el desarrollo económico”, indicó el alcalde, para resaltar que se ha puesto en valor la herencia común vinculada a la Orden Franciscana, presente históricamente en ambas localidades, así como la riqueza patrimonial, cultural y gastronómica que define a las dos ciudades y que constituye un relevante atractivo turístico.

El futuro protocolo de hermanamiento tiene como finalidad reforzar el entendimiento mutuo, promover el intercambio de experiencias y fomentar el desarrollo de iniciativas conjuntas en ámbitos estratégicos como el turismo, la cultura, la gastronomía, el comercio, la educación, el desarrollo urbano y el deporte.