Imagen del suceso en la calle Valle de Arán de Valladolid. Fotografía: Policía Municipal de Valaldolid.

Un brutal choque entre turismos deja tres heridos en Valladolid y grandes daños materiales

El suceso se ha producido en la noche de este sábado, 24 de enero.

Una brutal colisión entre dos turismos en la calle Valle de Arán con calle Baztán, ha dejado a tres personas heridas en la noche de este sábado en las carreteras de Valladolid capital, como ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León el servicio de Emergencias.

El 112 ha añadido que el suceso se ha producido a las 22:01 horas de la noche y que se ha dado aviso a la Policía Municipal y a miembros de Sacyl que han acudido al lugar.

Todo para atender a las tres personas heridas tras el suceso que ha dejado, también, importantes daños en los dos coches involucrados en el siniestro.