Un brutal choque entre turismos deja tres heridos en Valladolid y grandes daños materiales
El suceso se ha producido en la noche de este sábado, 24 de enero.
Más información sobre sucesos: Tres heridos, entre ellos un niño de 8 años, tras un accidente de tráfico en el puente de un pueblo de Segovia
Una brutal colisión entre dos turismos en la calle Valle de Arán con calle Baztán, ha dejado a tres personas heridas en la noche de este sábado en las carreteras de Valladolid capital, como ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León el servicio de Emergencias.
El 112 ha añadido que el suceso se ha producido a las 22:01 horas de la noche y que se ha dado aviso a la Policía Municipal y a miembros de Sacyl que han acudido al lugar.
Todo para atender a las tres personas heridas tras el suceso que ha dejado, también, importantes daños en los dos coches involucrados en el siniestro.