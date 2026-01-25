Un brutal choque entre turismos deja tres heridos en Valladolid y grandes daños materiales

Imagen del suceso en la calle Valle de Arán de Valladolid. Fotografía: Policía Municipal de Valaldolid.

Una brutal colisión entre dos turismos en la calle Valle de Arán con calle Baztán, ha dejado a tres personas heridas en la noche de este sábado en las carreteras de Valladolid capital, como ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León el servicio de Emergencias.

El 112 ha añadido que el suceso se ha producido a las 22:01 horas de la noche y que se ha dado aviso a la Policía Municipal y a miembros de Sacyl que han acudido al lugar.

Todo para atender a las tres personas heridas tras el suceso que ha dejado, también, importantes daños en los dos coches involucrados en el siniestro.