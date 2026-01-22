Revienta la rueda de su turismo y se estrellan contra un guardarraíl en la A-62: dos mujeres heridas

Dos mujeres, una de unos 55 años y otra de unos 75, han resultado heridas tras la colisión de un turismo contra un guardarraíl después de sufrir el reventón de una rueda en el punto kilométrico 117 de la A-62, en Valladolid y sentido Portugal, como ha informado el Servicio de Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 15:35 horas de la tarde de este jueves, 22 de enero, y los alertantes pedían asistencia para las dos mujeres que han resultado heridas en el siniestro.

Se ha dado aviso a Tráfico y a Sacyl que han movilizado recursos al lugar de los hechos para atender a las dos mujeres.