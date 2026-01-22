El Real Valladolid completa la delantera tras las salidas: Noah Ohio llega para aportar un perfil diferente a Tevenet

Tras las salidas de Jorge Delgado y Arnu, al GD Chaves, de la segunda portuguesa, y al Real Madrid Castilla, respectivamente, el Real Valladolid ha vuelto al mercado para tratar de reforzar su delantera. A la incorporación del noruego Vegard Erlien, se suma ahora el jugador neerlandés Noah Ohio.

El atacante del FC Utrecht llega a la entidad pucelana cedido con opción a compra. A sus 23 años, ha sido una de las piezas más destacadas de la selección sub-21 de Países Bajos.

Nacido en Almere, también llegó incluso a ser internacional con Inglaterra porque cuenta con doble nacionalidad. Se formó en las canteras del FC Almere, en la ciudad donde nació, del Manchester United, el Manchester City y el RB Leipzig.

Estos últimos le cedieron al Vitesse en 2020 y al Austria Wien en 2021. En el verano de 2022 firmó por el Standard de Liège, con quien disputó 45 partidos y anotó 6 goles en las distintas competiciones de Bélgica.

De ahí fue cedido al Hull City, de la segunda inglesa, en invierno de 2024 y en verano de ese mismo año llegó al FC Utrecht. En este último equipo ha intercalado participaciones entre el primer y el segundo equipo. El año pasado llegó a meter cinco tantos en 25 partidos en la Eredivisie y dos en tres encuentros con el filial.

Esta temporada ha sido parte principalmente del filial, donde ha jugado ocho partidos y ha metido nueve goles. Con el primer equipo ha disputado seis encuentros.

Ahora Ohio llega a España para hacer competencia a un Juanmi Latasa, que parece haber resistido la llegada del noruego Erlien mientras Marcos André sigue recuperándose de su enésima lesión.

Neerlandés y español lucharán ahora por un único puesto, aunque quien sabe si Tevenet, que tiene a su disposición varios perfiles para la delantera, decide ahora jugar con dos delanteros.