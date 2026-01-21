Cierra la iglesia de la Inmaculada Concepción en Valladolid por el riesgo de caída de losas: “Suprimimos el culto”

La Iglesia de la Inmaculada Concepción que se ubica en el Paseo de Zorrilla de Valladolid ha cerrado sus puertas ante el “riesgo de caída de losas”, como ha confirmado el padre Modesto, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un templo que pertenece a los Franciscanos que se han visto obligados a suprimir los cultos durante el tiempo que duren los trabajos con el fin de intervenir sobre el altar mayor, las columnas que están situadas entre las capillas y paredes de ladrillo donde se localizan más de 1.500 placas de gran tamaño y el sagrario.

“Hemos decidido cerrar la iglesia mientras se realiza la obra. Hace año y medio intervenimos en el exterior del centro para fijar las placas debido a las dilataciones por el tiempo y demás”, ha afirmado el padre Modesto a este medio.

La misma fuente asegura que “palparon que las losas de dentro de la iglesia tenían riesgo de caída” por lo que se ha decidido “cerrar la iglesia” para acometer los trabajos y evitar sustos.

“No sabemos cuánto durarán las obras. Pueden ser dos meses o menos. Suprimimos el culto. No se va a celebrar en nuestro templo. Hemos remitido a los fieles a acudir a alguna de las iglesias cercanas”, añade el padre Modesto.

Todo en este tiempo en el que se actuará en el interior del conocido templo vallisoletano.

“Obras programadas”

“Se trata de unas obras que estaban programadas. Se cierra el templo por operatividad. Es una iglesia que está en el Paseo de Zorrilla de Valladolid y que pertenece a los Franciscanos”, aseguran fuentes del Arzobispado de Valladolid en declaraciones a este medio.

Todo para evitar riesgos, y que la Iglesia de la Inmaculada Concepción vuelva a lucir con toda su fuerza.