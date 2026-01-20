Un pequeño pueblo de Valladolid alquila gratis su bar de 48 metros con casa: “Es uno de los mejores de la comarca”

Actividad en el Bar de Villamuriel de Campos, en la provincia de Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Villamuriel de Campos es un pequeño municipio de la provincia de Valladolid que se ubica a unos 14 kilómetros de Medina de Rioseco y que cuenta, según las palabras de su alcalde, Anacleto Alegre Quintanilla, con una población censada de 61 habitantes.

“Hay 61 personas censadas, pero, en realidad, pernoctando en nuestro pueblo, durmiendo en el mismo, somos un total de 20, aunque por el día haya unas 40 personas”, asegura el regidor en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un pequeño pueblo que busca a alguien que coja las riendas de su bar, que abrió sus puertas en el año 1957, y que se transformó hace 30 años aproximadamente.

El Ayuntamiento de Villamuriel de Campos pone todas las facilidades para que cualquiera se ponga a trabajar en un lugar que, en la actualidad, funciona “con autoservicio”.

“Uno de los mejores bares de la comarca”

“Nuestro bar es uno de los mejores de la comarca. Tiene unos 48 metros cuadrados y se ubica en la Plaza Mayor del pueblo. Debajo del Ayuntamiento. Es el Bar del Centro Cívico”, asegura Anacleto Alegre Quintanilla.

El alcalde de la localidad vallisoletana asegura que “siempre ha estado funcionando y abierto” y que, a lo largo de todos estos años siempre “ha dado un servicio indispensable” a los vecinos del lugar.

“Abrió sus puertas en 1957. Hace 30 años, aproximadamente, lo reformamos. Hace dos meses se marchó la persona que estaba al frente del mismo y funcionamos, desde entonces, con autoservicio”, añade el primer edil.

Es por ello que, desde entonces, el consistorio de la localidad pucelana busca arrendatario para su establecimiento hostelero, poniendo todas las facilidades.

Imagen del Bar del Centro Cívico de Villamuriel de Campos. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las facilidades del Ayuntamiento

“Desde hace años ponemos el alquiler del bar en cero euros. Además, facilitamos casa con el fin de que puedan pernoctar en el lugar, mientras están gestionando el bar”, asegura Anacleto Alegre Quintanilla.

El alcalde añade que en los meses en los que “hay poca gente” entre “octubre y marzo” ponen en marcha varias iniciativas durante el primer fin de semana de cada mes para que “el bar se llene”.

“El primer fin de semana de cada mes, desarrollamos jornadas de convivencia para que el bar saque un sueldo extra y pueda ir sobreviviendo. Nos juntamos más de cien personas en el lugar”, nos explica nuestro entrevistado.

Además de estas acciones extra, el pueblo cuenta con sus fiestas de mayo y de junio que son un “atractivo” para que, tanto vecinos como forasteros, se acerquen hasta el establecimiento hostelero de la localidad a tomar un refresco.

Villamuriel de Campos alquila gratis su pequeño bar y cede casa al que quiera coger las riendas de su histórico bar.