El encanto de Vallsur enamora a más de seis millones de visitantes en un año: “Hemos generado 50 nuevos empleos”

Vallsur está de celebración. El centro comercial vallisoletano ha cerrado el año 2025 superando los seis millones de visitas. Esto supone un crecimiento del 3,8% más con respecto al año anterior en términos comparativos.

Unos resultados que se han visto reflejados, además, con el “incremento de las ventas” y “una intensa actividad comercial con la llegada de siete nuevas marcas y la creación de 50 puestos de trabajo”.

Además, el mes de diciembre fue especialmente significativo, con “más de 600.000 visitas” representando un incremento del 4,5% respecto al mismo mes de 2024.

Estos resultados sitúan a Vallsur “muy por encima de la media del sector a nivel nacional y reflejan una tendencia positiva y sostenida”, destaca Carolina Castro, gerente de Vallsur.

“2025 ha sido un año extraordinario para Vallsur. El incremento de afluencias ha venido también acompañado de un aumento en las ventas, impulsado por la constante renovación de la oferta comercial, una programación de eventos diferencial y una clara apuesta por la experiencia del cliente”, afirma Carolina Castro.

A lo largo de 2025, Vallsur ha reforzado su mix comercial con la incorporación de nuevas marcas como la tienda Álvaro Moreno más grande de Castilla y León, la librería Casa del Libro, la cadena ALE-HOP, la zapatería RKS, la tienda multimarca de moda Astoria, la primera cervecería La Ramona de Castilla y León, y la enseña de restauración Papizza, además de la renovación de imagen de Mayoral y la apertura de la nueva tienda Décimas.

Por su parte, Vallsur encara 2026 con nuevos proyectos estratégicos y prepara nuevas inversiones que llegarán para reforzar su apuesta por una experiencia diferencial, conectado con la innovación y vinculado a la moda y el ocio.

Entre las próximas incorporaciones se encuentra la apertura de la cadena danesa Normal, que abrirá en Vallsur su primera tienda en Castilla y León, o la ampliación de la tienda de moda New Yorker con 108 metros cuadrados más, reforzando el atractivo del centro como destino de compras de referencia, reforzando el atractivo del centro como destino de compras de referencia.

“Actualmente Vallsur cuenta con más de 900 trabajadores, y a lo largo de 2025 se han generado 50 nuevos puestos de trabajo, consolidando su papel como uno de los principales motores económicos y de empleo de la región, reforzando así nuestro compromiso con la ciudad”, señala Carolina Castro. “En 2026 seguiremos ampliando nuestra oferta comercial, apostando por marcas diferenciales, experiencias innovadoras y proyectos que generen impacto económico y social en nuestro entorno”.

Eventos diferenciales y compromiso con la ciudad

El año 2025 ha estado marcado por la celebración de eventos únicos y exclusivos que han atraído a miles de visitantes. Uno de los grandes hitos del año ha sido el evento ‘La Banda Sonora de Tu Estilo’, que contó con la visita del diseñador de moda Eduardo Navarrete así como con el talento de los alumnos de la Escuela Superior de Diseño y Moda (ESI) en Valladolid. Una ambiciosa acción que transformó el centro comercial en una experiencia sensorial que unió moda, música y talento joven.

Junto a esta acción, Vallsur ha desarrollado durante el pasado año otros eventos de gran acogida, originales y diferenciadores, como la campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños ‘Zona Cero Pantallas’ que contó con la presencia de Lucía Galán Bertrand, conocida como ‘Lucía mi pediatra’; la primera ‘Survival Zombie’ con más de seis horas de juego de acción y más de 500 participantes, el evento ‘El Reino de Oro’ con sorprendentes espectáculos y una exposición única, o la apertura de la tienda pop-up de paquetes perdidos que ha sido un fenómeno europeo, entre otras iniciativas, reforzando su oferta de ocio y experiencia del cliente.

Además, a lo largo del año, el centro comercial vallisoletano ha reforzado su compromiso social colaborando con entidades como la Asociación Española contra el Cáncer, Cruz Roja, ELA Valladolid, protectoras de animales, entidades sin ánimo de lucro, el Hospital Clínico Universitario, y diferentes iniciativas deportivas y culturales de la ciudad. En 2025, Vallsur ha iniciado también una colaboración con la Fundación Juan Soñador, orientada al fomento del empleo y la inserción laboral.

Con estos resultados, Vallsur consolida su posición como uno de los centros comerciales de referencia en Castilla y León, afrontando 2026 con nuevas aperturas, proyectos y una clara apuesta por seguir creciendo junto a la ciudad.