Una cadena danesa abrirá su primera tienda de Castilla y León en Vallsur: otra ampliará la suya 108 metros más

La cadena danesa Normal será una de las próximas incorporaciones que va a realizar el Vallsur en este año 2026. Además, abrirá la primera tienda en Castilla y León en el lugar, como han confirmado desde el centro comercial.

Lo hará en las próximas semanas en una cadena que cuenta con más de 40 establecimientos en España desde noviembre de 2023.

Normal es una cadena minorista danesa que abrió las puertas de la primera tienda en Silkeborg, en abril de 2013 y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en una cadena con más de 975 tiendas en Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos, Francia, Finlandia, Portugal, Italia, Irlanda y España.

La marca vende productos “completamente normales a precios anormales”, aseguran. Una gama de productos que incluye marcas conocidas de categorías tales como cuidado de la piel, del cabello, higiene dental, champús o maquillaje. En resumen, todas las cosas de las que no puedes prescindir en tu día a día.

“Todos los artículos se venden a precios fijos y bajos, lo que significa que no encontrará ofertas especiales ni chollos con nosotros. Pero lo que sí encontrará con seguridad son muchos artículos nuevos e interesantes en nuestras tiendas”, afirman desde la compañía danesa.

Vallsur ha anunciado también que se va a ampliar la tienda de moda de New Yorker con 108 metros cuadrados más.

Todo con el objetivo de “reforzar el atractivo del centro como destino de compras de referencia”, aseguran desde Vallsur que encara 2026 con nuevos proyectos estratégicos y prepara nuevas inversiones que llegarán para “reforzar su apuesta por una experiencia diferencial, conectado con la innovación y vinculado a la moda y el ocio”.