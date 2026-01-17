Exigen al Ayuntamiento de Valladolid que retire los honores a Franco: "Son una legitimación de la dictadura"

El entonces alcalde de Valladolid, José González Regueral, imponiendo la Medalla de Diamantes de la ciudad al dictador Francisco Franco, el 31 de enero de 1951, y una imagen del Ayuntamiento de Valladolid, en un montaje de EL ESPAÑOL Campúa Archivo Municipal de Valladolid

La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León ha exigido este sábado al Ayuntamiento de Valladolid que retire la Medalla de Diamantes y el título de alcalde honorario concedidos al dictador Francisco Franco, distinciones otorgadas tras la Guerra Civil y en enero de 1951, y que, hasta el momento, no han sido retiradas. Una exigencia que llega a raíz del artículo publicado por EL ESPAÑOL de Castilla y León el pasado 11 de enero.

"Más de 45 años después de la muerte del dictador resulta inaceptable que una institución democrática conserve honores a quien lideró un régimen responsable de la represión, el exilio y la muerte de miles de personas, incluidas trabajadoras, trabajadores, militantes sindicales y defensores de las libertades públicas", ha señalado la Fundación.

Y ha recordado que desde hace años denuncia "la permanencia de símbolos y distinciones vinculados al franquismo en Castilla y León". "En este contexto se enmarca el proyecto 'Debería desaparecer', una iniciativa pedagógica y memorialista que identifica elementos del espacio público incompatibles con los valores democráticos y la legislación vigente en materia de memoria histórica", ha añadido.

La Fundación ha asegurado que, en el caso de Valladolid, "evidencia honores que carecen de valor histórico o educativo y que representan una legitimación simbólica de la dictadura" y ha recordado que la Ley de Memoria Democrática "obliga a las administraciones públicas a retirar distinciones que exalten el golpe de Estado de 1936 o el régimen franquista, por lo que mantenerlas constituye un incumplimiento de la ley y un desprecio hacia las víctimas del franquismo y sus familias".

"La memoria democrática no consiste en borrar la historia, sino en afrontarla con responsabilidad institucional y respeto a los derechos humanos. Retirar estos honores es imprescindible para dignificar a las víctimas y fortalecer una cultura democrática basada en la verdad, la justicia y la reparación", ha apuntado.

Por todo ello, la Fundación Jesús Pereda de CC.OO. Castilla y León ha exigido al Ayuntamiento de Valladolid la retirada "inmediata y formal" de todos los honores concedidos a Franco y la "promoción de políticas públicas de memoria acordes con los principios democráticos". "En democracia, no hay lugar para homenajes a una dictadura", ha zanjado.