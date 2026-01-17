Exigen al Ayuntamiento de Valladolid que retire los honores a Franco: "Son una legitimación de la dictadura"
La Fundación Jesús Pereda de CC.OO. ha recordado que la Ley de Memoria Democrática "obliga" a las administraciones públicas a retirar distinciones "que exalten el golpe de Estado de 1936 o el régimen franquista".
La Fundación Jesús Pereda de Comisiones Obreras Castilla y León ha exigido este sábado al Ayuntamiento de Valladolid que retire la Medalla de Diamantes y el título de alcalde honorario concedidos al dictador Francisco Franco, distinciones otorgadas tras la Guerra Civil y en enero de 1951, y que, hasta el momento, no han sido retiradas. Una exigencia que llega a raíz del artículo publicado por EL ESPAÑOL de Castilla y León el pasado 11 de enero.
"Más de 45 años después de la muerte del dictador resulta inaceptable que una institución democrática conserve honores a quien lideró un régimen responsable de la represión, el exilio y la muerte de miles de personas, incluidas trabajadoras, trabajadores, militantes sindicales y defensores de las libertades públicas", ha señalado la Fundación.
Y ha recordado que desde hace años denuncia "la permanencia de símbolos y distinciones vinculados al franquismo en Castilla y León". "En este contexto se enmarca el proyecto 'Debería desaparecer', una iniciativa pedagógica y memorialista que identifica elementos del espacio público incompatibles con los valores democráticos y la legislación vigente en materia de memoria histórica", ha añadido.
La Fundación ha asegurado que, en el caso de Valladolid, "evidencia honores que carecen de valor histórico o educativo y que representan una legitimación simbólica de la dictadura" y ha recordado que la Ley de Memoria Democrática "obliga a las administraciones públicas a retirar distinciones que exalten el golpe de Estado de 1936 o el régimen franquista, por lo que mantenerlas constituye un incumplimiento de la ley y un desprecio hacia las víctimas del franquismo y sus familias".
"La memoria democrática no consiste en borrar la historia, sino en afrontarla con responsabilidad institucional y respeto a los derechos humanos. Retirar estos honores es imprescindible para dignificar a las víctimas y fortalecer una cultura democrática basada en la verdad, la justicia y la reparación", ha apuntado.
Por todo ello, la Fundación Jesús Pereda de CC.OO. Castilla y León ha exigido al Ayuntamiento de Valladolid la retirada "inmediata y formal" de todos los honores concedidos a Franco y la "promoción de políticas públicas de memoria acordes con los principios democráticos". "En democracia, no hay lugar para homenajes a una dictadura", ha zanjado.