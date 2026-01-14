Siloé presenta su Campo Grande Tour 2026 en Medina del Campo con un doble concierto: será en un castillo del siglo XIV

Siloé inicia su tour 2026 en Medina del Campo con un doble concierto: será en un castillo del siglo XIV

Siloé actuará el próximo 28 de agosto de 2026 en la explanada del Castillo de la Mota de Medina del Campo, dentro del ciclo musical ‘Dando la Mota’, impulsado por el Ayuntamiento de la localidad y Universo Music. La actuación abrirá una edición especial del ciclo que, por primera vez, contará con dos conciertos consecutivos, los días 28 y 29 de agosto.

La banda vallisoletana llegará a Medina del Campo para presentar Campo Grande, su último trabajo discográfico, en una gira que está marcando uno de los momentos más brillantes y expansivos de su trayectoria. El directo de Siloé se ha consolidado como una experiencia intensa y emocional, en la que público y artistas comparten una conexión muy cercana.

El grupo está integrado por Fito Robles (voz y composición), Xavi Road (guitarra y producción) y Jaco Betanzos (batería), y ha logrado crear un sonido propio que fusiona folk y pop-rock, con una comunidad que supera el millón de oyentes en plataformas digitales.

Las entradas para el concierto del 28 de agosto saldrán a la venta este jueves 15 de enero, a partir de las 12.00 horas, a través de siloemusic.es y entradas.com. El precio será de 35 euros en la zona general y 50 euros en Front Stage, a los que se sumarán los gastos de gestión. Una vez se anuncie el segundo concierto del ciclo, se habilitará un bono para ambos días, al que podrán acogerse quienes ya hayan adquirido su entrada individual.

Con esta nueva edición, ‘Dando la Mota’ refuerza su papel como una de las grandes citas musicales del verano en Castilla y León, combinando música en directo, patrimonio histórico y un enclave único como el Castillo de la Mota.