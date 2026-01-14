Seminci después de Cienfuegos: periodo de transición con una codirección para este año y elegirá al sucesor de cara a 2027

La "mano derecha y la mano izquierda" de José Luis Cienfuegos, quien fuera director de la Semana Internacional de Cine (Seminci) de Valladolid hasta su muerte repentina el pasado 2 de diciembre, serán los codirectores para la edición 71 del festival que se celebrará este 2026.

Quienes fueran hasta ahora el responsable de programación y coordinadora general, Javier H. Estrada y Mariona Viader, respectivamente, cogerán el testigo del reconocido exdirector de festivales. Ambos, que han sido parte del equipo de Cienfuegos durante una década, serán las cabezas visibles de este periodo de transición mientras se inicia el procedimiento para la elección de un nuevo director o directora para la edición 72, que tendrá lugar en 2027.

El objetivo, tal y como ha explicado la concejala de Eventos, Turismo y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, no es otro que "darle continuidad" al trabajo de "éxito" de Cienfuegos en estos últimos tres años, en los que el festival "ha alcanzado nuevas cotas, ha conseguido unas cifras muy importantes y ha abierto una nueva forma de entender Seminci".

Esta codirección de Estrada y Viader cuenta con una "posición sólida en el panorama nacional e internacional", además de que llevan consigo mismos "el sello inconfundible de Cienfuegos". "El equipo va a ser capaz de poder afrontar la situación, que es compleja, pero que también aporta un rayo de esperanza", ha precisado Jiménez.

En este contexto, la edil ha asegurado sentirse "muy tranquila" para esta 71 edición porque Seminci está en "buenas manos", ya que representan una "posición estable que viene avalada".

Blanca Jiménez ha explicado que durante estos casi dos meses han estado "dándole vueltas" a cómo afrontar la edición de este 2026, "levantando el teléfono, buscando ayuda, respaldo y buenas ideas que nos ayudaran a ver cómo tiene que ser el futuro inmediato del festival".

En este contexto, han concluido que esta codirección "no es solo la mejor solución, sino que es la más ambiciosa" y así también lo han refrendado figuras como Fernando Lara, Javier Angulo o Méndez-Leite, "figuras inequívocas del mundo del cine".

"Los tres nos han dicho que con Mariona, Javier y todo el equipo estable de Seminci, esta situación tan inédita y dolorosa podríamos afrontarla de la mejor manera posible", ha precisado la concejala.

Nuevo director/a en 2027

De forma paralela, Jiménez ha resaltado que van a ser "responsables en lo que se refiere al futuro" de Seminci, por lo que se convocará el nuevo procedimiento por el cual se elegirá al próximo director o directora.

"Estos procedimientos requieren una temporalidad", ha subrayado. Apostando por la codirección para este año, la edil considera que de cara a 2027 el relevo se podrá producir en "unas condiciones de estabilidad".

Por otro lado, ha ensalzado la "generosidad" de Mariona y Javier, quienes "después de una situación tan complicada de asumir, han entendido que Seminci necesita estabilidad y ellos son las personas que pueden dárselo". "Podían haber decidido echarse a un lado, pero no lo han hecho", ha valorado.

Tanto Mariona Vieder como Javier Estrada continuarán dirigiendo los departamentos de los que hasta ahora se encargaban, pero lo harán en un marco de "dirección compartida".

Así lo ha explicado la propia Mariona ante los medios de comunicación, quien además ha garantizado que el equipo "tiene experiencia, compromiso y un conocimiento profundo del festival".