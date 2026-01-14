Denuncian el "retraso reiterado" en el pago a los intérpretes de lengua de signos en los centros docentes de Valladolid

UGT ha denunciado este miércoles el "retraso reiterado" en el pago a los intérpretes de lengua de signos en los centros docentes de Valladolid, por lo que el sindicato apunta a la empresa Oncall Europa, S.L., adjudicataria del servicio en el inicio del curso escolar 2025-2026, quien "ha incumplido" los plazos establecidos en el XVI Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a la Discapacidad.

Desde UGT han reclamado una solución urgente a los "continuos retrasos" en el pago a los intérpretes de lengua de signos en los centros educativos y han advertido que, de repetirse esta situación, "se adoptarán las medidas legales oportunas".

El sindicato ha señalado que la fecha de pago desde el mes de septiembre siempre ha sido posterior al día 5 del mes siguiente, pero ha subrayado que la nómina correspondiente al mes de diciembre de 2025, a fecha de este miércoles, 14 de enero de 2026, "aún no ha sido abonada".

Es por ello que esta situación está generando "multitud de perjuicios" a los trabajadores del sector, tales como la devolución de recibos de servicios básicos como el alquiler, el agua o la luz, obligaciones bancarias que implican el pago de intereses por retraso en el pago y, sobre todo, el "miedo e incertidumbre que genera no saber cuándo se podrá hacer frente a los pagos", han lamentado desde el sindicato.

UGT ha recalcado que la situación se produce mientras los intérpretes acuden puntualmente a su puesto de trabajo desarrollando una "labor primordial" para el alumnado con discapacidad auditiva, facilitándoles la accesibilidad a la información y a la comunicación dentro del contexto educativo y el acceso a la enseñanza en igualdad de condiciones.