El pueblo de Valladolid que cumple 350 años: el día que pasó a ser villa libre y con jurisdicción propia

Vista aérea de La Zarza, en la provincia de Valladolid. Fotografía: Ayuntamiento de La Zarza cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Hoy, 13 de enero de 2026, se cumplen 350 años de uno de los momentos más decisivos de la historia de la localidad vallisoletana de La Zarza: el día en que dejó de depender de Olmedo y pasó a ser villa libre, independiente y con jurisdicción propia.

“No es una fecha cualquiera. Es, en muchos sentidos, el verdadero nacimiento político de La Zarza”, aseguran desde el Ayuntamiento del municipio pucelano en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Tiempo difícil para la Monarquía y especial para los pueblos

A través de un comunicado enviado a EL ESPAÑOL de Castilla y León, desde el Ayuntamiento de La Zarza explican que “a mediados del siglo XVII, la Monarquía Hispánica atravesaba uno de sus momentos más complejos”.

“Las guerras constantes en defensa del reino y de la religión católica habían generado gastos enormes e ineludibles. Para hacerles frente, la Corona recurrió a una medida excepcional, aprobada por el reino reunido en Cortes: permitir, de forma extraordinaria, la venta de jurisdicciones y oficios”, apuntan.

Esto significaba que algunos lugares “podían comprar su exención de villas o señoríos de los que dependían, siempre que reunieran el dinero exigido”. No era un privilegio regalado: era “una posibilidad dura, costosa y al alcance solo de comunidades verdaderamente decididas”. La Zarza supo ver en aquel contexto una oportunidad histórica.

Unión

Durante décadas, los vecinos de La Zarza “habían estado sometidos a la jurisdicción de la villa de Olmedo”, añaden las mismas fuentes. Apuntan que “aquella dependencia no fue tranquila ni justa”.

“El propio documento real recoge con crudeza los agravios sufridos: detenciones arbitrarias, multas impuestas de oficio, incautaciones de bienes, abusos sobre ganados y cosechas, y extorsiones continuas que hacían la vida diaria cada vez más difícil. Pero La Zarza no se resignó”, apuntan desde el consistorio.

“Cansados de las vejaciones”, los vecinos decidieron organizarse, unirse y hacer algo extraordinario para su tiempo: reunir el dinero necesario para comprar su independencia. Entre todos lograron juntar la enorme cantidad de 350.000 maravedíes de vellón, una cifra que solo puede entenderse desde el sacrificio colectivo y la firme determinación de un pueblo que quería gobernarse a sí mismo.

Un préstamo decisivo… y una pista tres siglos después

Reunir esa suma no fue fácil. Parte de ese dinero se consiguió gracias a “un préstamo otorgado por un canónigo de la colegiata de Medina del Campo, un apoyo fundamental para que La Zarza pudiera completar el pago exigido por la Corona”. Y, de forma casi simbólica, ese préstamo fue la clave para recuperar la historia del lugar.

El documento notarial que recogía dicha deuda fue localizado en el Archivo Provincial de Valladolid, y esa pista condujo hasta el Archivo General de Simancas, donde finalmente apareció registrada la carta real que concedía a La Zarza el título de villa.

El mismo esfuerzo económico que hizo posible la independencia en 1676 ha permitido confirmar documentalmente esa independencia en 2025.

Reconocimiento real

El 13 de enero de 1676, el rey Carlos II, desde Madrid, concedió oficialmente a La Zarza el título de villa de por sí y sobre sí, eximiéndola para siempre de la jurisdicción de Olmedo.

Desde ese momento, La Zarza pasó a tener: Justicia propia, civil y criminal. Autoridades locales elegidas en su ayuntamiento. Término y jurisdicción cerrados. Capacidad plena de gobierno. Y todos los privilegios de una villa realenga

“El documento utiliza una expresión que resume mejor que ninguna otra el alcance de aquella decisión: ‘Perpetuamente para siempre jamás””, explican fuentes municipales.

Un documento perdido y recuperado

Durante generaciones, el título de villa fue una certeza transmitida por la memoria colectiva. Sin embargo, el documento original se perdió en el incendio de 1945, lo que hizo que durante años se dudara de su existencia material. Hoy se sabe que aquella memoria era verdad.

“En 2025, el título ha sido localizado en el Registro General del Sello del Archivo General de Simancas, confirmando sin lugar a dudas que la independencia de La Zarza fue legal, legítima y fruto del esfuerzo de sus propios vecinos”, añaden desde el Ayuntamiento.

Por eso esta conmemoración es tan especial: es la primera vez, en 350 años, que La Zarza puede celebrar su independencia con respaldo documental pleno.