Juan José (61) y una tienda con casi 100 años de historia en Valladolid: “No tenemos rebajas”

Juan José Viloria, dueño de Mentaberry en Valladolid, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En Castilla y León, el gasto medio previsto para la campaña de rebajas de invierno que se extiende del 7 de enero hasta finales de febrero se sitúa en los 105 euros, en línea con años anteriores, como ha informado Fintonic, a través de un estudio.

Todo, dentro de un escenario económico que muestra signos de recuperación que impulsan el consumo. Según la previsión del Banco de España, el Producto Interior Bruto (PIB) va a crecer un 1,6% en 2026 tras haber cerrado 2025 con una subida del 2,1%.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social también apunta que el mercado laboral mejora. La tasa de paro se ha situado, al final del año, en el 11,7%, que pasa por ser el nivel más bajo desde 2007, lo que refuerza esa capacidad de gasto en los hogares.

Son muchos los vallisoletanos y, también los forasteros, que aprovechan este periodo de descuentos para hacer sus compras en los diferentes comercios del centro de la ciudad, o a través de las grandes superficies.

EL ESPAÑOL de Castilla y León visita un negocio que es mítico y que cuenta con casi cien años de historia ubicado cerca de la Plaza Mayor de la ciudad del Pisuerga, en la calle Ferrari 2. Es Mentaberry, una tienda que vende de todo, y que está especializada en souvenirs y juguetes.

“Nosotros no tenemos rebajas”, asegura, en declaraciones a este periódico, Juan José Viloria, de 61 años, que lleva ocho al frente del mítico negocio pucelano.

Imagen del interior de Mentaberry.

Casi 100 años de historia

“Me defino como una persona clásica, tranquila, que intenta mantener las tradiciones y el negocio que pasa por ser familiar”, afirma el vallisoletano, amante de los cómics, del coleccionismo y de los juguetes.

Cuando era pequeño, nuestro entrevistado quería ser “jugador de baloncesto o director de cine” pero, finalmente, Mentaberry hizo que lo dejara todo para dedicarse en exclusiva a la tienda.

“Mi infancia fue aquí, en la tienda. Perteneció a un tío de mi madre, a mi madre y ahora estoy yo intentando mantenerlo. En Ferrari, 2, abrimos en 1928 y anteriormente estaba en la calle Santiago. Tenemos casi 100 años de historia”, explica nuestro protagonista.

Él lleva, como titular del negocio, unos ocho años al frente del mismo.

Sin rebajas

Mentaberry cuenta con un total de 90 metros cuadrados. En la actualidad trabajan dos personas y, en épocas de mucha afluencia como la Navidad, aumentan su plantilla para dar el mejor servicio a sus clientes.

“Esto era un bazar antiguo en el que vendíamos de todo. Desde vajillas, juguetes a un poco de todo. Ahora somos una juguetería. Al estar en la Plaza Mayor, también contamos con algo de souvenirs. Lo que más vendemos son juguetes clásicos, juegos de mesa, coleccionables de coches y animales y todo eso”, apunta Juan José.

El dueño de Mentaberry asegura que “el juguete no es un producto que sea de rebajas realmente” y añade que “cuando las marcas lo autorizan pueden hacer una rebaja de precios puntual”.

“Nosotros no tenemos rebajas, realmente”, apunta nuestro entrevistado.

Imagen del exterior de Mentaberry.

El futuro

Juan José Viloria añade que “es difícil luchar contra las grandes superficies” y asegura que “la única forma de salir adelante pasa por vender lo que no venden ellos” especializándose en otro tipo de productos.

“No notamos un repunte de ventas durante las rebajas. Como hay mucha gente en la calle, siempre hay personas que aprovechan para comprar algo, pero no tenemos esa vorágine de ventas de otros comercios por rebajas”, apunta.

De momento, Mentaberry sobrevive tras casi 100 años de historia. Un comercio de proximidad que sigue vivo en la ciudad del Pisuerga.

“Creo que el pequeño comercio está pasando un momento malo. La única forma de que se salve, en ciudades como la nuestra, es por el turismo. El que se acerca y compra en una tienda específica”, añade.

Con 61 años, nuestro protagonista apunta que “seguirá con la idea de negocio que tiene” vendiendo este tipo “de juguetes de calidad”.

“No creo que tengamos continuidad, pero iremos viendo con el paso de los años”, finaliza nuestro entrevistado.

Larga vida a Mentaberry.