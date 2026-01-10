José Manuel Navas, el artífice de la concentración motera 'Pingüinos': condecoró al Rey, atrajo a Abascal y mueve 5 M

Era invierno de 1981 cuando un grupo de moteros vallisoletanos decidió romper con las reglas establecidas. Las concentraciones de primavera y verano eran una sangría de inscripciones, en las que una gran parte de sus participantes poco o nada tenían que ver con el mundillo de las dos ruedas.

La situación empujó a este grupo a crear un nuevo club, Turismoto, que, frente a lo que imperaba, decidieron organizar un nuevo evento en el frío invierno castellano. Así nació la Concentración Motorista Invernal Internacional de Pingüinos, hoy la más grande de Europa en esta época del año. Entre aquellos primeros miembros de la organización estaba José Manuel Navas, que 45 años después todavía sigue al pie del cañón y es en la actualidad el director general y portavoz del evento.

"Decidimos cambiar mayo o septiembre por el pleno invierno para que solo vinieran motoristas de verdad. De casi 2.000 inscritos que teníamos (en primavera y verano), pasamos a 300", recuerda aún Navas en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

De izquierda a derecha, durante la inauguración de Pingüinos 2026: Blanca Jiménez, concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad; José Manuel Navas, director general y portavoz del evento; Raquel Arroyo, presidenta de Turismoto; y Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid

A día de hoy, Pingüinos reúne anualmente a en torno 40.000 participantes de todo el mundo durante el segundo fin de semana de enero, siendo la más importante de Europa en invierno y posiblemente a nivel internacional. Cada inscrito deja en la organización entre 35 y 40 euros, dependiendo de la modalidad escogida y el momento en el que se formaliza la solicitud.

El impacto de la cita es de tal envergadura, que la ciudad del Pisuerga recibe en retorno económico de unos 5 millones de euros, cifra que se ha estabilizado en los últimos años.

"Es importante porque no es que se mueva el dinero de Valladolid en Valladolid, sino que es de fuera que entra aquí nuevo", subraya el organizador. Hoteles, bares, restaurantes y calles, durante estos cuatro días, son la fiel prueba de todo ello. Es habitual encontrar decenas de motos a las puertas de los principales sitios de interés.

La importancia de la cita no se aprecia únicamente en la magnitud de asistentes o su impacto económico, sino en el interés que despierta. Por ejemplo, en 2022, el líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó la exposición del evento para la campaña electoral de su partido, un mes antes de que los castellanos y leoneses acudiesen a las urnas.

Santiago Abascal en Pingüinos en enero de 2022 ICAL

En una visita sorpresa, dejó verse por la 'campa' (zona de acampada) de Pingüinos como un motero más. Este año, aunque también hay elecciones en Castilla y León a la vista, en marzo, no está previsto que acuda, ya que antes todas las miradas políticas están puestas en Aragón, donde los comicios se celebrarán en febrero.

El estatus también se percibe por la relevancia de las figuras reconocidas. Destaca la gran leyenda del motociclismo español, Ángel Nieto, quien ha sido galardonado en dos ocasiones con el Pingüino de Oro. Primero en vida y luego a título póstumo.

José Manuel Navas, director general de Pingüinos, en una ruta con su moto

Aquella primera vez, en 2006, también se galardonó al emérito, en su día Rey, Juan Carlos I, con motivo del 25 aniversario. En su caso, no pudo acudir a recoger la insignia durante la celebración del Pingüino, pero sí que se le fue entregada meses después en persona con motivo de un acto en Valladolid, donde compartió historias y anécdotas moteras con los organizadores.

Durante toda su historia, el evento ha vivido cambios de formato, ubicaciones y momentos convulsos que llegaron a amenazar con la desaparición para siempre por motivos judiciales con los ecologistas primero y crisis internas después.

De todos estos momentos ha formado parte Navas, quien siente Pingüinos como "una parte tuya". A pesar de las "dos situaciones incómodas" que ahora hace una década pusieron en jaque seriamente a la concentración, con las suspensiones de las ediciones de 2015 y 2016, el director general del evento no oculta su "orgullo" por lo logrado en el resurgir y prefiere dejar atrás estos episodios como algo que "no existe".

Historia

La semilla de Pingüinos nació en el invierno de 1981, pero no sería hasta el año siguiente cuando se celebraría la primera edición. Un estreno que, además, no pudo darse en las fechas con las que se concibió la concentración, teniendo que hacerlo en el mes de marzo en Herrera de Duero (Valladolid).

Un grupo de moteros reunidos en Pingüinos alrededor de una hoguera en 1995 Archivo Municipal de Valladolid

Ya las siguientes dos ediciones se hicieron, en este mismo lugar, durante el fin de semana posterior a la llegada de los Reyes Magos. El primer traslado ocurrió en 1985, cuando Fuensaldaña se convirtió entonces en el epicentro de un evento motero que con los años continuó creciendo.

Si hay algo, independientemente del lugar, que ha caracterizado a Pingüinos es que los moteros siempre contaban en la acampada con el 'abrigo' de una zona de pinares que aliviara las duras condiciones climatológicas. La única vez que no ha ocurrido fue en 1987, cuando se dio una de las ediciones más duras, con temperaturas de 15ºC bajo cero de mínima y -4ºC de máxima.

Entre finales de los 80 y los años 90, Pingüinos se asentó en Tordesillas. Y con motivo de su mayoría de edad (1998), se crearon los premios 'Pingüinos de Oro'. Un galardón que cada año se otorga en la propia concentración y que busca reconocer, por un lado, a instituciones o personalidades ligadas con el motociclismo, y por otro, a pilotos profesionales, escuderías o manager que hayan destacado durante la temporada.

Desfile de los Pingüinos por la Plaza Zorrilla de Valladolid en 1996 Archivo Municipal de Valladolid

Al empezar el siglo XXI, la concentración se trasladó a Boecillo, coincidiendo con el 20 aniversario, y se batió el récord, en 2002, de asistencia con casi 19.000 motoristas inscritos y más de 25.000 participantes.

Las cifras continuaban aumentando en los años posteriores, con independencia de si la climatología era más o menos favorable. El fenómeno motero estaba ya más que asentado en Valladolid.

En el 2006 se llegó al 25 aniversario, cerrando una edición con multitud de actividades tales como la gran exposición '100 años de Ciencia en la Moto - 25 años de Pingüinos', o la publicación del libro 'El viaje en moto'.

Aquel año, el doble galardón fue más especial. Por un lado, el histórico Ángel Nieto, en reconocimiento a su leyenda en el motociclismo. Aquel momento está grabado en la memoria de Navas, quien reconoce que el momento de entregarle el premio del Pingüino de Oro se le "quedó" para siempre en el recuerdo.

Ángel Nieto recogió el galardón del Pingüino de Oro durante la concentración en enero de 2006 Leticia Pérez Ical

Por otro lado, ese mismo año también se entregaría la edición especial por el 25 aniversario al emérito, Rey en ese momento, Juan Carlos I. En su caso, no pudo estar en el momento de la celebración de Pingüinos, pero fue meses más tarde, en noviembre de 2006, aprovechando un acto que tenía en Valladolid cuando aprovecharon para entregarle la insignia.

"Estuvo compartiendo con nosotros por lo menos 30 minutos, charlando, hablando de anécdotas, como un amigo y motorista más. Le recordamos con mucho cariño, aún con todo lo que ha pasado, pero fue un momento muy especial para nosotros y creo que también para él", subraya el director general de la concentración.

En 2008 se produjo un nuevo acercamiento a la capital. Esta vez el destino fue Simancas, hasta que al año siguiente, por fin, se asentaron en Puente Duero, ya en la capital. Recuperaron el espíritu de las motos, cerrando las inscripciones a únicamente estos vehículos de dos ruedas.

La historia de Pingüinos continuó forjándose en Puente Duero, hasta que en 2014, mientras la crisis interna se iba agravando, aparecieron problemas legales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anulaba entonces la utilización del Pinar de Antequera, donde se ubicaba la 'campa' en Puente Duero, por supuestamente vulnerar la Ley de Montes y causar daños a esta zona protegida.

Imagen de la manifestación de 2014 por la suspensión de la siguiente edición de Pingüinos Archivo Municipal de Valladolid

"Yo creo que por dejadez no se actualizó el uso de ese terreno que habríamos estado ahí tan a gusto", lamenta Navas, sobre aquel conflicto con la amenaza de ecologistas de interponer nuevas denuncias penales.

Mientras tanto, a nivel interno, Turismoto vivió un enfrentamiento fruto de los "pecados capitales del hombre" entre dos facciones, una liderada por el presidente, Mariano Parellada, y otra por el tesorero, el propio José Manuel Navas.

Fueron cinco años de litigio, en los que incluso el actual director general de Pingüinos llegó a ser expulsado de Turismoto por el equipo de Parellada y readmitido después por la justicia.

En 2016, los problemas con las cuentas de Turismoto, que llegaron a ser bloqueadas, llevaron al Ayuntamiento de Valladolid a desistir en volver a celebrar Pingüinos y de nuevo se suspendió. Se creó una nueva cita, la Fiesta de la Moto, impulsada por el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en aquel momento alcalde de Valladolid. Fue un formato diferente y reunió a 20.000 asistentes.

José Manuel Navas junto a Óscar Puente en la 'Fiesta de la Moto' en 2016 Miriam Chacón Ical

La posición del Ayuntamiento se mantendría hasta que la crisis se solucionase, a la vez que se estudiaban nuevas ubicaciones con la que también Ecologistas en Acción estuviera de acuerdo. Paralelamente, Parellada intentó hacer competencia con una nueva concentración en Cantalejo (Segovia), con la creación de 'La Leyenda Continúa. Yo soy Pingüino'.

La cita, aunque a día de hoy de menor enjundia en número de asistentes, este año han registrado 5.000 inscritos, se mantiene 10 años después, coincidiendo con Pingüinos, pero sin ninguna referencia a la concentración vallisoletana en su nombre.

Finalmente, en 2017 se dio paso al nuevo proyecto de Pingüinos, que regresarían con el traslado a la Antigua Hípica Militar, hoy denominada Pingüinos Arena, como lugar propicio para acoger la 'campa', junto a una parcela de pinares anexa. De forma paralela, Cantalejo celebraría su concentración motera también, pero sin referencia al nombre del proyecto vallisoletano y como una iniciativa completamente desligada.

Imagen de la zona de acampada de Pingüinos en 2017, año en el que regresó tras dos de suspensión Leticia Pérez Ical

Comenzaba entonces el resurgir de Pingüinos, en el que continuaba presente Navas, erigido en una especie de Ave Fénix. Los litigios penales e internos son ya una cosa del pasado para el principal baluarte de la concentración, quien aboga por "ignorar" estos hechos.

Ahora prefiere pensar en el "orgullo" que supone para él que Pingüinos se recuperase de todo aquello, pero también para todo el equipo que apoyó la iniciativa. "Están aquí trabajando también, no solamente soy yo, la cara visible, hay mucha gente detrás que sin ello no sería posible, tienen mi agradecimiento por esa labor sorda que hacen", remarca.

Pingüinos celebra así 9 años del resurgir, afianzando su posición como evento anual estrella en Valladolid. Una historia motera llena de éxitos, pero también desavenencias, y que, para bien o para mal, cada año coloca en el mapa europeo y mundial a la ciudad del Pisuerga.

Cuna de campeones

"El Pingüino de Oro parece que les convierte en campeones de Moto GP". Con este orgullo, Navas presume de los tantos ganadores de la máxima categoría del motociclismo que han sido reconocidos por Pingüinos en las fases incipientes de sus carreras profesionales.

Álex Crivillé, primer campeón español de 500 C.C de Moto GP, fue el primero en recibir el Pingüino de Oro del numeroso elenco de ganadores. Él lo recibió con el título ya bajo el brazo, en el 2000. Incluso volvió a recibir el galardón en 2014 como reconocimiento a su trayectoria.

Entre los que fueron reconocidos antes de triunfar están Valentino Rossi (2001), Dani Pedrosa (2005), Jorge Lorenzo (2007), Marc Márquez (2011) y Jorge Martín (2019).

Álvaro Bautista y Jorge Lorenzo en 2007 tras recibir el Pingüino de Oro Ical

Pero el Pingüino de Oro no ha sido únicamente recibido por promesas en su momento, sino que también se le ha entregado a otras figuras del mundo del motociclismo como Phil Read (2012), con siete campeonatos entre los 60 y los 70, siendo el primero en conquistar los títulos de las tres cilindradas, o Giacomo Agostini (2011), el piloto con mayor número de títulos mundiales.

También destacan otros nombres como Álvaro Bautista (2007), Pol Espargaró (2013), Sito Pons (2013), Maverick Viñales (2014),Héctor Barberá (2017). Y otras figuras fuera de la Moto GP como Toni Elías Deix (2002), leyenda del motocross en España, Jordi Tarrés (2001), con seis títulos mundiales en trial, o Ana Carrasco (2018), primera mujer en ganar una prueba del Campeonato Mundial de Supersport-300.