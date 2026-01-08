Vuelve al banquillo por falsear el pago de 9.650 € al que fue condenado tras ser desahuciado de una casa en Simancas

Un hombre de nacionalidad colombiana debe sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados esta próxima semana después de que en 2022 fuese desahuciado de una casa de Simancas (Valladolid) por un juzgado y presuntamente haya falseado el pago de 9.650 euros a los que fue condenado durante el procedimiento.

Ahora, la Fiscalía Provincial de Valladolid pide para el acusado dos años y seis meses de cárcel por dos supuestos delitos. Uno de intento de estafa procesal y otro continuado de falsificación de documento mercantil.

Siempre según el escrito de acusación de la Fiscalía, dirigido al Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, el hombre elaboró, con o sin ayuda, varios aparentes recibos de pago de renta con la apariencia de ser auténticos, que aportó posteriormente al procedimiento que se inició contra él en 2021, para acreditar el supuesto abono del dinero.

En dicho procedimiento, el 2 de junio de 2022 se le condenó al acusado al desalojo de la vivienda en la calle Yugo de la citada localidad vallisoletana, además de pagar los 9.650 euros.

Dado que el hombre había presentado dichos recibos, se desestimó la excepción de pago basándose en los mismos. Por todo ello, además de la pena de cárcel, el Ministerio público también solicita una multa de 3.000 euros y la sustitución de la pena por la expulsión del territorio español por un periodo de 8 años.