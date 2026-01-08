Una reyerta de madrugada acaba con daños en un bar de Olmedo: pillado el culpable gracias a la colaboración

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de daños cometidos en un establecimiento hostelero de la localidad de Olmedo durante la madrugada del pasado 15 de diciembre.

Los hechos fueron conocidos tras recibirse un aviso en la Central Operativa de Servicios (COS), que alertaba de una posible reyerta en un bar de la localidad.

De inmediato, una patrulla en servicio se desplazó hasta el lugar, donde los agentes comprobaron que la situación ya se encontraba disuelta a su llegada.

Tras entrevistarse con el responsable del establecimiento, este informó de la existencia de daños en la cristalera del local. Los agentes le indicaron entonces los trámites y el procedimiento a seguir para formalizar la correspondiente denuncia.

Posteriormente, el propietario del bar acudió a las dependencias de la Guardia Civil para interponer denuncia por los daños ocasionados en el interior del local.

A raíz de ello, se iniciaron diversas gestiones de investigación encaminadas a la identificación y localización de las personas implicadas en la reyerta, así como del presunto autor de los desperfectos.

Gracias a las actuaciones realizadas y a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil logró identificar tanto a los participantes en los hechos como al supuesto responsable de los daños, que ha sido investigado como presunto autor de un delito de daños.