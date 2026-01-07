Tordesillas reforzará en Motauros el control de acceso a la Plaza Mayor y Gutiérrez Mellado para evitar altercados

El Ayuntamiento de Tordesillas va a reforzar durante la celebración de Motauros 2026 el control de acceso a la Plaza Mayor y a la calle Gutiérrez Mellado con el objetivo de prevenir posibles altercados.

Es una de las medidas adoptadas tras la celebración este miércoles de la Junta Local de Seguridad, en la que también se ha estipulado que la subdelegación del Gobierno desplegará más de 200 efectivos de la Guardia Civil que colaborarán junto a la Policía Local, Protección Civil, Bomberos de la Diputación de Valladolid y Cruz Roja.

Otra de las medidas importantes en este ámbito tiene que ver con el desfile de antorchas, que tendrá un acceso limitado, según se ha informado desde el propio Ayuntamiento de Tordesillas.

Imagen de la Junta Local de Seguridad para Motauros 2026

La Junta Local de Seguridad para establecer el dispositivo que se desplegará ha estado presidida por alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. También han estado presentes la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, representantes de Guardia Civil, Policía Local, Bomberos de la Diputación, Cruz Roja, Medio Ambiente y el presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz.

La cita, que se celebrará entre el 15 y el 18 de enero y que cumple 26 años, contará con un despliegue de medios que rondará las 300 personas como parte de la colaboración entre instituciones para "garantizar el correcto desarrollo del evento y la seguridad de todos sus participantes".

Desde el Ayuntamiento de Tordesillas se han puesto sobre la mesa algunas de las novedades incluidas en el dispositivo de esta edición, como la ampliación de medios de seguridad en los eventos más críticos, como es el desfile de antorchas, este año limitado a 600 antorchas.

El acceso a la Plaza Mayor estará controlado por seguridad privada y se extenderá este año a la calle Gutiérrez Mellado. Igualmente, habrá un importante despliegue de la Policía Local, están a disposición de Motauros la máxima capacidad de agentes, con la colaboración de policías de Arroyo de la Encomienda y Valladolid.

Protección Civil se encargará del control de accesos, aparcamientos y cortes en los actos acrobáticos y el desfile, interviniendo las agrupaciones de Tordesillas, Toro, Laguna de Duero o Valladolid.

A esto se suma el personal laboral responsable de la posible recogida o retirada de vehículos en caso de que surja algún problema dentro del municipio o alguna emergencia.

Por otro lado, también se colabora con Cruz Roja para el establecimiento de un hospital móvil dentro de la acampada. Desde la organización han anunciado que, durante los momentos álgidos de la cita, se habilitará un tercer soporte sanitario que respalde a los otros dos fijos. También se colocarán cuatro puntos violetas, tres de ellos en Valdegalindo y uno en Tordesillas, bien en la Plaza Mayor o en el Foraño, en función de la franja horaria.

El alcalde de Tordesillas ha confirmado igualmente que se habilitará el parking invernal al otro lado del Río Duero, además de un helipuerto portátil.

"Todas las medidas están enfocadas a la protección del casco histórico. Contamos con la ayuda del Gobierno de España, de la DG, de la Junta de Castilla y León, que controlará la zona de acampada, y de la Diputación de Valladolid, a través del Parque de Bomberos", ha destacado.

De la misma manera, ha incidido en que harán "hincapié en que no haya aglomeraciones ni riesgos, para que los vecinos puedan disfrutar de la concentración y minimizar en todo lo posible cómo les pueda afectar este encuentro en su día a día en el municipio".

"Vamos a controlar todo el municipio incidiendo en los puntos más calientes, como la Plaza Mayor, la plaza Pepe Zorita y la calle Gutiérrez Mellado, teniendo en cuenta los aforos y evitando excesos de ruidos y altercados. Es muy importante contar con el apoyo de todas las instituciones y de la propia organización de Motauros", ha insistido.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hará, para la ocasión, una predicción especial para estas fechas, para que participantes y visitantes puedan saber de antemano el tiempo que se espera.

La zona de acampada, según ha destacado el presidente de Motauros, contará con vigilancia privada, sumándose a todo el despliegue de medios establecido por las diferentes instituciones.

Los quads no tendrán acceso a la zona de acampada y tampoco podrán participar de las actividades programadas desde la organización, dados los problemas existentes en ediciones pasadas. También se pondrá especial hincapié en aquellas motocicletas sin matrícula, para lo que se ampliará el dispositivo de control.