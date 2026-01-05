El pueblo de Valladolid que verá llegar a los Reyes Magos de una manera muy original: una fiesta especial y única en España

Los Reyes Magos llegando a Medina de Rioseco en barco. Fotografía: Ayuntamiento de Medina de Rioseco.

Es una localidad vallisoletana que está considerada Ciudad Europea de la Navidad y que ya tiene todo preparado para la Noche de Reyes que pasa por ser una de las más especiales del año, sobre todo para los pequeños de la casa.

A las 19:00 horas de este lunes, 5 de enero, un videomapping animará a los cientos de personas congregadas en la Dársena del Canal de Castilla, en Medina de Rioseco.

Después, un espectáculo pirotécnico dará paso a la llegada de sus Majestades montados en el barco de Antonio de Ulloa, de la Diputación de Valladolid y gracias al apoyo de Valladolid Avanza.

Hay que recordar que este momento ha sido declarado en 2020 Fiesta de Interés Turístico Regional. Cada año, son más los visitantes que vienen a disfrutar de una llegada única en toda España.

Una vez en tierra, sus Majestades van a ser recibidos por el alcalde de la Ciudad de los Almirantes, David Esteban, para recorrer sus diferentes calles.

En esta ocasión van a ser un total de siete carrozas las que van a dar vida a la Gran Cabalgata, que tendrá un recorrido especial.

Irá por Raúl Guerra Garrido, San Juan, Plaza de Santo Domingo, Lázaro Alonso, Román Martín y Plaza Mayor, donde además de poder disfrutar del Mercado de la Navidad y diferentes atracciones en la Casa Consistorial los más pequeños de la casa podrán conversar con su Rey Mago favorito para escuchar sus deseos.

También mostrar sus confidencias, por último, los pajes reales les harán entrega de un pequeño detalle para contribuir al recuerdo de un momento inolvidable.

Como es costumbre no faltará la visita a la Residencia de Ancianos Sancti Spiritus y Santa Ana, emotivo momento donde se guarda el celo de la tradición y la experiencia, allí donde los deseos para el nuevo año adquieren la verdadera dimensión.

El alcalde David Esteban lo tiene claro “al 2026 le pedimos sobre todo mucha salud, que continúe la tendencia demográfica de estos dos últimos años y que las inversiones que representan el Centro de Salud, la ampliación del polígono industrial y la nueva promoción de vivienda pública”.