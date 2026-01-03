Un choque entre un autobús y un turismo en Valladolid deja cuatro heridos, dos de ellos menores

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron heridas este mediodía tras una colisión entre un turismo y un autobús en la Avenida Gijón de Valladolid, concretamente en la zona de acceso a la autovía A-62.

El siniestro se produjo a las 12:49 horas, momento en el que el centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 comenzó a recibir llamadas alertando del impacto y la necesidad de asistencia sanitaria para los ocupantes de los vehículos implicados.

Al lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Policía Local de Valladolid y del Cuerpo Nacional de Policía. Paralelamente, el centro coordinador de urgencias de Sacyl movilizó varias ambulancias para atender a los afectados.

En el lugar, el personal facultativo prestó los primeros auxilios a un hombre de 54 años, una mujer de 42 años y a dos menores, un niño de 11 años y una niña de 9, que han sido trasladados en ambulancias de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario de la capital vallisoletana.